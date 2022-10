Dohoda je na spadnutie: Bratislava by mohla mať priamu leteckú linku s USA

Bratislavské letisko by mohlo mať priamu leteckú linku so Spojenými štátmi americkými. Nové letecké spojenie by malo vzniknúť už v priebehu budúceho roka, informuje spravodajský portál televízie TA3, ktorý zároveň dodáva, že rokovania medzi slovenskou a americkou stranou sa už začali.

Priame spojenia do USA by sa nemali týkať len civilnej, ale aj nákladnej dopravy. To, do akých destinácii by letecké spojenie mohlo lietať, zatiaľ známe nie je.

O toto spojenie prejavujú podľa Dopravného úradu dlhodobo záujem viacerí leteckí dopravcovia. Práve ich ponuky by mali rozhodnúť o tom, s ktorými konkrétnymi americkými mestami by Bratislava mala mať priame letecké spojenie, dopĺňa TA3 na svojom webe.

O lietanie je záujem, letisko pokorilo nový rekord

Letisku M. R. Štefánika sa podarilo za prvých 8 mesiacov dosiahnuť hranicu 1 milión vybavených pasažierov vrátane odletov a príletov. Presnejšie 1 002 685 cestujúcich, čo je viac ako za roky 2020 a 2021 dohromady.

Od začiatku januára do konca augusta sa uskutočnilo na Letisku M. R. Štefánika 17 191 vzletov a pristátí, pričom len v auguste 2022 to bolo 2 947 letov. Tradičnou populárnou destináciou ostala turecká Antalya, druhé miesto bulharský Burgas a tretie miesto patrí egyptskej Hurghade.

Pokiaľ ide o pravidelnú dopravu, v ôsmom mesiaci smerovali cestujúci do destinácií Londýn, Miláno a tretie miesto si udržal Burgas. V charterovej doprave naďalej výrazne dominovala turecká Antalya. Najviac cestujúcich bolo v auguste vybavených opäť leteckým dopravcom Ryanair, Smartwings a Air Explore.