Dôchodková kalkulačka: Riaďte sa týmito radami a zistite, koľko budete dostávať na dôchodku. Suma vás milo prekvapí

Koľkí z vás sa reálne zamýšľajú nad svojím dôchodkom? Mnohí si jednoducho povedia, že je to ešte ďaleko, či dokonca žartujú, že sa ho ani nedožijú. To všetko iba preto, lebo nechcú čeliť realite. Pritom, čím skôr začnú dôchodok riešiť, tým „menej“ ich to bude bolieť, a hlavne, budú vo vyššom veku žiť dôstojne a finančne zabezpečene.

Dôchodok od štátu? Utópia

Súčasní dôchodcovia sa spoliehajú najmä na peniaze od štátu. Štát tieto peniaze získava vo forme odvodov od pracujúcich a následne ich prerozdeľuje. Tento systém ale dokáže dobre a efektívne fungovať iba vtedy, ak je dostatočne veľká časť aktívnych pracujúcich v pomere ku dôchodcom.

Problémom Slovenska je ale postupné starnutie obyvateľstva. Jednoducho, rodí sa stále menej detí a ľudia sa (našťastie) dožívajú stále vyššieho veku. Ako uvádza investičná platforma Fondee vo svojom článku, počet ľudí v produktívnom veku na Slovensku klesol za posledných 10 rokov o viac ako 230-tisíc.

Túto skutočnosť si pritom uvedomujú aj samotní Slováci. Viac ako 58 % neverí, že budú mať dostatočný štátny dôchodok.

Treba prevziať zodpovednosť do vlastných rúk

Niekto sa spolieha, že na dôchodku bude mať peniaze, lebo zdedí nehnuteľnosť po rodičoch a tú predá (aj keď nebude mať kde bývať). Iní si myslia, že vyhrajú v lotérii milióny eur (aj keď si tiket nikdy nekúpili). A potom sú tu tí, ktorí žijú v realite a chápu, že jedinou možnosťou je zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a na dôchodok sa zaistiť vlastným úsilím.

Možno si poviete, že veď každému je jasné, že na dôchodok musí začať sporiť. Avšak podľa reprezentatívneho prieskumu si sporia na dôchodok iba necelé dve tretiny mužov (64 %) a iba polovica žien (50 %). Práve ženy by pritom mali sporiť viac, keďže sa dožívajú vyššieho veku a v priemere zarábajú menej.

Koľko a ako vlastne si musím odkladať, aby som teda na dôchodku žil dôstojne?

Príklad a kalkulačka

To, v akom veku budeme odchádzať do dôchodku, je u každého individuálne. Vo všeobecnosti by ste ale mali mať nahromadenú takú sumu peňazí, z ktorej by ste ročne spotrebovali 4 %. V konečnom dôsledku by ste tak mali sumu vyčerpať za 25 rokov. Samozrejme, čím vyššiu sumu budete mať nahromadenú, tým viac môžete spotrebovať alebo peniaze viete využívať dlhšie ako 25 rokov.

Aby sme sa pozreli na príklad, mali by ste si najprv zodpovedať tri základné otázky: po prvé – koľko máte rokov, po druhé – v akom veku by ste radi odišli do dôchodku a po tretie – akú sumu peňazí by ste chceli poberať na dôchodku.

Napríklad, máte 35 rokov, a do dôchodku by ste chceli ísť vo veku 65 rokov. Keďže už vtedy budete mať splatenú hypotéku, cieľovou sumou môže byť 800 eur.

Samozrejme, vaše hodnoty môžu, a pravdepodobne aj budú, rozdielne. Preto existuje tento nástroj – kalkulačka, kde si môžete dosadiť svoje hodnoty. Tí bystrejší hneď vedia, že 800 eur v súčasnosti nebude to isté, ako 800 eur o 30 rokov, keďže peniaze postupne znehodnotí inflácia. Aj na to ale kalkulačka myslí. Dostupná je po kliknutí na tento odkaz.

Odpoveďou je investovanie

Kalkulačka, ktorá sa nachádza v odkaze vyššie, vám ukáže nielen sporenie, ale tiež to, čo vám pomôže vaše sporenie povýšiť na vyšší level. Je to investovanie. Tu sa možno niektorí zháčia. „Predsa nebudem investovať peniaze, z ktorých chcem žiť na dôchodku!„.

Je potrebné si uvedomiť jednu dôležitú vec. Dlhodobé investovanie dokáže vytvárať výnos a to až na úrovni 7 % ročne. Práve vďaka dlhodobému horizontu sa dokáže prípadný prepad prekonávať. Ako nám prezradil v rozhovore Jan Hlavsa, co-founder spoločnosti Fondee, ak sa pozrieme na významný americký investičný index S&P 500, tak za posledných sledovaných 40 rokov neexistuje jediné 15-ročné obdobie, kde by investor prerobil.

Znamená to, že ak budete investovať minimálne 15 rokov, história nám hovorí, že neprerobíte. Práve naopak. Vďaka zloženému úrokovaniu, teda vďaka tomu, že sa vám pripisujú úroky, ktoré sa ďalej úročia, budete môcť mať po 30 či 40 rokoch investovania oveľa viac.

Už v spomínanom príklade vyššie to vychádza tak, že by ste potrebovali na konci investovania 250-tisíc eur. Ak by ste peniaze neinvestovali, mesačne by ste si museli odkladať 700 eur. Ak by ste mali peniaze na sporiacom 2 % účte, bolo by to 500 eur, čo je stále vysoká suma. Avšak, pri investovaní s výnosom 7 % by to bola už prijateľnejšia suma 200 eur.

V nasledujúcom grafe je názorne ukázané, akú sumu dokáže vhodné dlhodobé investovanie iba 100 eur mesačne vytvoriť v priebehu niekoľkých desaťročí. Nárast je tvorený aj vďaka zloženému úročeniu.

Kedy a ako začať?

Jan Hlavsa nám tiež s pobavením a nadnesením prezradil, že už včera bolo neskoro začať s investovaním. Myslel tým, že čím skôr začnete, tým viac budete na dôchodku mať. Samozrejme, má zmysel investovať aj keď máte 30 či 40 rokov, no ideálne je, keď začnete s investovaním hneď, ako máte príjem.

Výhodou platformy Fondee je, že sa nemusíte o nič starať. Nemusíte sledovať či dokonca ani chápať akciový trh, zisťovať, aké akcie kupovať a aké nie. Na to sú tu experti. Vám stačí jednoducho posielať peniaze (tie idú na váš osobitný účet, ktorého ste majiteľom, takže je to váš majetok) a Fondee vám tieto peniaze bude spravovať podľa toho, ako si poviete. To, ako chcete investovať, jednoducho určíte investičným dotazníkom.

Aktuálna situácia na trhu

Dôkazom toho, že situácia na trhoch sa mení, je aj aktuálna situácia. Kým pred niekoľkými mesiacmi sa na akciovom trhu diali turbulencie, aktuálny trend smeruje nahor a trhom sa darí. Už spomínaný Index 500 najväčších amerických firiem, S&P 500 za prvých 7 mesiacov vzrástol o 20 %. Investori môžu tento rok pozorovať reálne zhodnotenie svojich akcií o viac ako 13 %.

Ukazuje sa, že investovanie je dokonca výhodnejšie ako investícia do bytov, čo môže mnohých ľudí prekvapiť.

Samozrejme, ako sme už spomínali, trhy nemôžu iba rásť a zákonite po čase príde pokles. Avšak, ako sme už spomínali, dlhodobé investovanie napokon aj tak vo výsledku znamená výnos, alebo ako hovorí Jan Hlavsa, „Držte sa nášho osvedčeného pravidla: keep calm & carry on. Dlhodobé a pravidelné investovanie je kľúčom k dosiahnutiu úspechu.“