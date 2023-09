Do niekoľkých minút môže vyvolať paralýzu a smrť: Toto je najjedovatejší tvor, na akého môžete natrafiť vo vode

Je pochopiteľné, že živočíchy, ale aj rastliny musia mať isté obranné mechanizmy, ktoré ich ochránia pred predátorom. S touto medúzou by ste ale jednoznačne do kontaktu prísť nechceli. Patrí medzi tie najjedovatejšie živočíchy, na aké môžete vo vodných hlbinách natrafiť.

Pre vedcov sú záhadou

Ako píše web Science Times, medúza zvaná štvorhranka má chápadlá pokryté tzv. nematocystami, ktoré sú naplnené jedom. Štvorhranky môžu mať veľké množstvo chápadiel, pričom môžu presahovať dĺžku troch metrov. Na každom z nich sa môže nachádzať až 5 000 pŕhlivých buniek, pričom s medúzou ani nemusíte prísť do priameho fyzického kontaktu, reakciu dokáže spustiť už prítomnosť obete.

Na rozdiel od množstva iných medúz sú štvorhranky považované za relatívne vyvinuté. Kým iné sa nechávajú unášať prúdmi vody, tieto medúzy majú schopnosť samostatného pohybu. Majú tiež oči, ktoré sú zoskupené do skupín po šiestich na štyroch stranách ich zvonovitého tela. Každý zhluk má pár očí, ktoré majú rohovku, dúhovku, sietnicu a šošovku.

Tieto tvory nemajú vlastný centrálny nervový systém. Preto vedci zatiaľ nevedia, ako spracúvajú vizuálne informácie, ktoré prijímajú. Aj keď na prvý pohľad štvorhranka nemusí pôsobiť nebezpečne, popŕhlenie môže mať smrtiace následky. U zvierat, ale aj u ľudí môže vyvolať paralýzu, zástavu srdca a smrť, a to už do niekoľkých minút od popŕhlenia.

Jediná dávka jedu by dokázala zabiť 60 ľudí

Nie všetky druhy štvorhraniek disponujú jedom, avšak tie, ktoré ho majú, patria medzi najnebezpečnejšie stvorenia, na aké môžete vo vodných hlbinách natrafiť. Popŕhlenie štvorhrankou môže vyvolať extrémnu bolesť. Boli zaznamenané prípady, kedy človek upadol do šoku, dostal infarkt a utopil sa skôr, ako stihol vyjsť z vody a vyhľadať pomoc. Na mieste, kde sa medúza človeka dotkla, ostávajú na koži jazvy a intenzívna bolesť môže pretrvávať aj niekoľko týždňov.

Štvorhranky ročne zapríčinia v priemere 100 úmrtí. Štvorhranka Fleckerova (Chironex fleckeri), ktorej sa ľudovo hovorí aj morská osa, má v pŕhlivých bunkách taký toxický jed, že jediná dávka by dokázala zabiť až 60 ľudí. Medúzy Irukandji zas patria medzi tie najmenšie, no jed niektorých z nich je stokrát silnejší ako jed kobry. Môžu vyvolať fatálny Irukandji syndróm. Ten zahŕňa intenzívnu bolesť, kŕče, hypertenziu, či ťažkosti so srdcom.