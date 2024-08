Divný hygienický návyk miláčika Hollywoodu. Matthew McConaughey roky nepoužíva vec, bez ktorej by ste nevyšli z domu

Vyzerá to tak, že mnohé celebrity sa nevedia nabažiť toho, že neustále rozprávajú o svojich divných hygienických návykoch. Najnovšie sa o zaujímavosť podelila herečka Kate Hudson, ktorá so sebou stiahla aj obľúbeného herca Matthewa McConaugheyho.

Ako informuje portál Tyla, zdá sa, že Kate aj Matthew majú trochu zvláštne hygienické návyky, ktoré vás určite prekvapia. Dlhoroční priatelia a kolegovia spolu pracovali na obľúbených filmoch ako napríklad: Ako prísť o muža za desať dní alebo Mačacie zlato. 45-ročná Kate a 54-ročný Matthew si udržiavajú priateľstvo aj po rokoch a príležitostne ich spolu videli aj na rôznych podujatiach na červenom koberci.

Prehovorila Kate Hudson

Najnovšie Kate v relácii Watch What Happens Live s Andym Cohenom prezradila, ako veľmi sú si naozaj blízki. Ide pritom o ich telesné pachy a zdá sa, že obaja vôbec nevyužívajú deodorant. „Je pravda, že Matthewa donútili používať deodorant pri nakrúcaní filmu Mačacie zlato?“ opýtal sa moderátor, na čo Kate odpovedala: „Nie. On ho nevyužíva. Mimochodom, ja tiež nie.“

Deodorant nevyužíva desiatky rokov

Taktiež dodala, že sú si navzájom veľmi blízki, a teda poznajú svoje telesné pachy. Nie je úplne jasné, prečo sa na túto cestu vydala aj Kate, ale Matthew sa v minulosti netajil tým, že deodorant nepoužíva. Už v roku 2005, kedy bol korunovaný za najsexi muža, sa ho v ankete opýtali, ako by mal muž voňať. „Ako muž. Nepoužívam deodorant už 20 rokov.“ Vzhľadom na to, že od tohto rozhovoru už ubehlo takmer 20 rokov, môžeme povedať, že Matthew takmer 40 rokov nepoužíva žiadne voňavky.

Dokonca priznal, že ho rovnaké zvyky priťahujú aj u žien, pričom najkrajšie, ako môže žena voňať, je podľa neho jej vlastný pach. Okrem toho Matthew nie je jediný z mužov, ktorý má tento zvyk. Podobne je na tom aj Jake Gyllenhaal, ktorý v roku 2021 povedal, že čoraz viac považuje kúpanie za menej potrebné, pretože pokožka sa prirodzene čistí sama.