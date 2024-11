Divákov šokovali informácie zo zákulisia Farmy. Farmári museli splniť oveľa drsnejšie podmienky, ako si mysleli

Podmienky na Farme sa od začiatku výrazne zmenili. Zatiaľ čo podmienky na bývanie sa zlepšili vďaka úsiliu farmárov, psychická pohoda sa naopak zhoršila. Na začiatku sa ešte poriadne nepoznali a nestrávili spolu toľko času, aby si mohli liezť na nervy. To sa však teraz zmenilo a pocítili to Klára, Karolína aj Andrej.

Nedávno sme vás informovali o tom, že moderátor Marek Fašiang prezradil informácie zo zákulisia Farmy. Vysvetlil totiž, že farmári sú skutočne odtrhnutí od sveta a nedostávajú sa k nim informácie, ktoré ľudia považujú za bežné. Dokonca ani netušia, koľko je hodín. Teraz sa ukázalo, že je to ešte náročnejšie, ako si diváci mysleli.

Pobyt je náročný na psychiku

Tvorcovia tejto šou najnovšie vystúpili v relácii Reflex, kde porozprávali o tom, ako to na Farme v skutočnosti funguje. Vysvetlili napríklad to, že pobyt na Farme je náročný na psychiku, a preto súťažiaci musia prejsť psychologickými testami. Navyše po celý ten čas na farmárov dohliadajú dvaja psychológovia, ktorí dbajú na ich mentálne zdravie.

To však nie je všetko. Aj štáb, ktorý sa podieľa na tvorbe tejto šou, je trénovaný na to, aby vedel rozpoznať úzkosť, depresiu, či šikanu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Tvorcovia sa tak snažia dbať na to, aby sa na Farme nevytváralo toxické prostredie. Pomôcť tomu napríklad môže aj to, že si všetci farmári mohli priniesť na statok aj jednu vec z domu. To, čo si vybrali, je pritom diametrálne veľmi odlišné a rýchlo sa ukázalo, kto má aké priority.

Takto to tam funguje