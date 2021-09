Divákom už lezú poriadne na nervy. 10 hlúpych klišé, ktoré nájdete v každej romantickej komédii

Romantické komédie majú nepochybne svoje pestré publikum, keď sa však hlbšie zamyslíme, niektoré momenty v nich sú poriadne hlúpe. Veď si iba predstavte, že by sa vám stali aj naozaj v skutočnom živote. Pravdepodobne by ste sa dosť hanbili alebo zostali skôr znechutení ako zamilovaní. A ani netreba hovoriť o tom, že niektoré z týchto scén sú skutočne problémové.

Vybrali sme 10 motívov z tohto žánru, v ktorých sa nájde pravdepodobne každá romantická komédia, ktorú ste kedy videli.

“Obyčajné” dievča zaujme chlapca svojich snov až keď sa zmení

Predovšetkým romantické komédie z prostredia strednej školy sú založené na tom, že sa zo “škaredého káčatka” stane krásna mladá žena, ktorú si zrazu všimne chlapec, do ktorého je platonicky zamilovaná. Predtým bola pre neho vzduch a ani nevedel, že existuje. Aby ho zaujala, stačí, že si oblečie minisukňu, rozpustí vlasy a použije rúž či špirálu. Veríme, že ani nemusíme dodávať, aký povrchný obraz to vytvára. Naozaj je najdôležitejšie to, čo majú dievčatá oblečené? A sú to hodnoty, kvôli ktorým sa majú mužom páčiť? Odpoveďami je nie a nie. A preto by toto klišé malo čo najrýchlejšie zmiznúť z obrazoviek.

Prehnane romantické gestá

Toto je ten prípad klišé z romantických filmov, pri ktorom môžeme takmer s istotou povedať, že ho nikdy nezažijete. A ak aj áno, asi by ste sa poriadne hanbili. Veď si len predstavte, že sa vám partner rozhodne ospravedlniť veľkolepým muzikálovým číslom na ulici, v bare alebo v škole, zaspieva vám s transparentom v ruke, alebo zaplatí hudobníkov, aby vám zahrali, kým sa on bude tváriť veľmi previnilo. Romantické gestá majú určite vo vzťahu svoje miesto, ale nie takéto vyumelkované a štylizované. Vo filmoch však nepochybne vždy fungujú, predovšetkým k osobám, ktoré vlastne postavy ani až tak dobre nepoznajú, ale sú si isté, že ich napriek tomu milujú.

Žena s úspešnou kariérou je v osobnom živote vlastne opustená

V tomto filmovom žánri sa často objavuje postava staršej mentorky, ktorá ukáže mladému dievčaťu pri ceste za šťastím to, že práca nie je všetko a nemala by kvôli nej zahadzovať lásku svojho života. Spravidla ide o dôležitú šéfku, ktorá to totiž urobila a teraz má síce perfektnú kariéru, ale večer sa vracia domov, kde je úplne sama. Je to však skutočne tak, že muž neznesie úspešnú ženu, a tak musí zostať sama? Asi nie a táto situácia by sa v mnohých prípadoch v realite vyvíjala úplne inak a dala vyriešiť napríklad otvorenou diskusiou.

Lásku mali celý čas pred sebou

Hrdinovia romantických komédií hľadajú celý čas svoju spriaznenú dušu, až kým si neuvedomia, že je ňou ich najlepší priateľ, ktorého prehliadali, a ktorý bol stále pri nich. Samozrejme, z priateľstva môže vzniknúť láska, avšak tento scenár sme videli vo filmoch alebo seriáloch toľkokrát, až sa z neho stalo obrovské prvoplánové klišé, ktoré už diváci nechcú vidieť, pretože čakajú premyslenejšie finále.

Výstredný najlepší kamarát

Druhým modelom typického najlepšieho priateľa hlavnej hrdinky v komédiách je povahovo dobrá osoba, ktorá je však výstredná buď svojím správaním, alebo štýlom obliekania. Na prvý pohľad je jasné, že nikam iba tak nezapadne a aj práve vďaka tomu sú si s hrdinkou takí blízky. Treba si však dávať pozor, aj tento vzťah sa môže jednoducho naštrbiť. Vzhľadom na žáner však vždy dôjde k uzmiereniu a čaká ich šťastný koniec.

Chce ho využiť, napokon sa do seba zamilujú

Ďalšie romantické komédie sú založené na stávke ústrednej hrdinky s kamarátkami. Či už sa má vyhliadnutý chlapec do nej zamilovať za určitý čas, alebo chce ona z neho spraviť hviezdu školy, vždy sa z neho vykľuje ten “pravý”. Samozrejme, tieto scenáre sme videli aj v opačnom prípade, kedy sa staví partia kamarátov a ich obetným baránkom je nič netušiace dievča. Tu sa znova dostávame k problému. Viete si predstaviť mať vzťah, ktorý bol založený na klamstve? Navyše s človekom, ktorý si chcel z vás vystreliť kvôli vzhľadu alebo postaveniu? Asi by ste sa skôr od takejto osoby chceli držať ďalej a nemať s ňou nič spoločné.

Najskôr sa nenávidia, potom sa milujú

Tento scenár je už podobne otravný, ako tie posledné. Najprv hlavní hrdinovia spolu súperia, či už v práci alebo v nejakom spoločnom záujme, neskôr však ich rivalita prerastie v niečo viac. Že sa to stane, je tak predvídateľné, že v niektorých momentoch to už divákov ani nebaví sledovať, pretože po prvých minútach vie, ako film skončí.

Dievča z malého mesta si prichádza plniť sny

Výhercom tohto rebríčka by sa mohol stať práve tento prípad. Mladé, krásne a neskúsené dievča prichádza do nového veľkého mesta hľadať šťastie, úspech alebo začať odznova. Pritom stretáva bohatého a mimoriadne sympatického muža, ktorý si spomedzi všetkých adeptiek vyberie práve ju. Na druhej strane treba uznať, že tento prípad môže byť inšpirujúcim príkladom v tom, ísť si za svojimi snami a nebáť sa vykročiť z komfortnej zóny. V skutočnom svete však na vás môže čakať ďaleko viac nástrah ako v romantickom filme, a preto si treba dávať pozor.

Bozkávanie sa v daždi

Nech vzťahy hlavných hrdinov akokoľvek škrípu, keď začne padať hustý dážď, je divákom ihneď jasné, čo bude nasledovať. Pravdepodobne niet známejšieho momentu uzmierenia než stretnutie uprostred dažďa a romantická chvíľa, ktorá býva často aj samotným koncom filmu. Aj keď v realite by ste sa v tomto momente pravdepodobne cítili diskomfortne, vo filme mokro a studená voda nevadia, práve naopak. Dokonca postavám nehrozí ani nachladnutie.

Prekazenie svadby milovanej osoby

Rebríček uzatvárame momentom, ktorý vidíme veľmi často v romantických filmoch, ale aj v seriáloch, kedy sú obľúbené postavy do seba zamilované. V skutočnosti by sa však dal vnímať aj veľmi sebecky. Plánovanie svadby dá zabrať a keď sa raz vaša láska rozhodla pre niekoho iného, určite tento deň nie je tým najideálnejším na to, aby ste jej vyznali svoje city. Navyše v očakávaní, že si zrazu vyberie vás. Keď to však diváci vidia v televízii, fandia práve tomu človeku, ktorý prišiel prekaziť svadbu, čo celkom nedáva zmysel. Ale asi v tomto prípade je láska to najdôležitejšie a na všetky možné následky sa zabúda.