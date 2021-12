Deti bohatších ľudí sú viac náchylnejšie na vznik zubného kazu a to aj napriek tomu, že chodia k zubárovi častejšie

Mali ste v detstve často pokazené zuby? Ak áno, tak potom je možné, že vaši rodičia boli nadpriemerne bohatí. Aspoň taký je záver prvej metaanalýzy svojho druhu týkajúci sa pravdepodobnosti rozvoja zubného kazu.

Ako píše portál Science Alert, odvolávajúci sa na metaanalýzu publikovanú v Journal of Dentistry, tak negatívne účinky jedál, no hlavne nápojov, ako sú sladené sýtené nápoje, džúsy či energetické nápoje, teda nápoje, ktoré si môžu pravidelne a vo veľkých množstvách dopriať iba deti bohatších rodičov, dokážu prekonať aj výhody toho, že tieto deti častejšie navštevujú zubára.

Metaštúdia zahrňovala 65 štúdií z 30 krajín a opisovala tak 60-tisíc jedincov vo veku od 6 do 79 rokov. Vedci na základe získaných dát našli súvislosť medzi sociálno-ekonomickým postavením a opotrebovaním zubov.

Bohaté deti, horšie zuby

U detí a dospievajúcich, ktorí navštevujú súkromné školy, a ktorých rodičia majú vyššiu úroveň vzdelania a príjmu, sa opotrebovanie zubov javí ako výrazne horšie.

Na prvý pohľad to môže znieť zvláštne, najmä preto, že bohatšie deti majú lepší prístup k starostlivosti o zuby. Avšak ich strava spojená s vyšším sociálno-ekonomickým postavením, hrá väčšiu rolu.

“Sýtené nápoje, energetické nápoje a džúsy sú v mnohých krajinách dostupné najmä pre bohatú vrstvu obyvateľstva. A aj keď sa volí alternatíva v prípade verzii bez cukru, stále sú tieto nápoje kyslé,” vysvetľuje Khaled Ahmed ktorý sa zaoberá výskumom zubného zdravia v austrálskej Griffith univerzite.

Aj keď podľa neho tieto stravovacie návyky môžu byť pozorované u všetkých sociálno-ekonomických úrovniach, k erozívnemu riziku sú častejšie vystavené práve bohatšie deti.

V dospelosti sa to pretočí

Samozrejme, veľká väčšina ľudí zažíva niekedy v priebehu života zvýšenú opotrebovanosť zubov. Napríklad, deti s nízkym sociálno-ekonomickým postavením nemusia mať spočiatku problémy so zubami, no ako starnú, tento problém je čoraz viac akútnejší.

Problémom sú tiež krajiny, kde sa často konzumujú kyslé potraviny ako ibištek, citrusy, tamarind a baobab. Tam býva opotrebovanie zubov výraznejšie u všetkých.

V metaštúdii bolo zistené, že u dospelých s vyšším vzdelaním je menej pravdepodobné, že sa u nich vyvinie výrazné opotrebenie zubov. Táto skupina má totiž tendenciu jesť zdravšie a tiež sa lepšie stará o svoj chrup.

Tiež je u nich menšia pravdepodobnosť rozvoja cukrovky či refluxnej poruchy, čo tiež zhoršuje starostlivosť o zuby. Dospelí s nižším sociálno-ekonomickým postavením majú častejšie horšie zuby v dôsledku zlej stravy, zanedbávania zdravotných problémov a hlavne obmedzenej dostupnosti zubného ošetrenia.

Aj pri bohatších ľuďoch sa tiež ukazujú problémy, napríklad pri nesprávnom používaní elektrickej zubnej kefky alebo pri používaní kefiek s tvrdými štetinami.

Vyzerá to teda tak, že kvalita zubov sa v priebehu času mení. U bohatších vrstiev sú zuby v detstve zlé, no v dospelosti sa to preklápa. Pri nižších sociálno-ekonomických vrstvách sú zuby v detstve a dospievaní v pomerne dobrej kondícii, no to už neskôr neplatí.

Vedci ale tiež upozorňujú, že metaštúdia nemusí byť presná, keďže zhromažďuje desiatky rôznych štúdií, ktoré môžu k meraniu opotrebovanosti chrupu pristupovať odlišným spôsobom. Tiež nemusia zahŕňať úplný rozsah opotrebovania zubov v priebehu toho ako starneme.

Jedno je však isté. Bez ohľadu na vek, je nutné si chrániť chrup pravidelným, správnym a dôkladným čistením. Je to tá najzdravšia a najlacnejšia prevencia.