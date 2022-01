Delegát Kájo svojimi videami baví ľudí: Na raňajkách musia byť Slováci prví, ideálna dovolenka je do 500 eur

Karel Očenášek je tvorcom náučných a vtipných videí z prostredia cestovného ruchu, ktoré ste mohli zachytiť na TikToku. Ukazuje v nich, čo všetko obnáša práca delegáta, alebo akí sú slovenskí turisti na dovolenke. To všetko s humorom, ktorý nechýba ani v jeho podcastoch, kde otvorene rozpráva nielen o svojich cestovateľských skúsenostiach, ale aj trapasoch, ktoré ho popri nich stretávajú. Na sociálnych sieťach chce pomocou nich ukazovať, že ľudia v realite nie sú dokonalí, ako sa na internete možno zdá.

K cestovaniu ho to ťahalo už odmalička. Počas základnej školy chodieval do miestnej cestovnej kancelárie, odkiaľ si bral katalógy, ktorých obsah s nadšením doma študoval. So smiechom prezrádza, ako klamal, pretože keď si ich bral, tvrdil, že sú pre sesternicu, ktorá chce ísť na dovolenku.

Rodičia sa mu poskladali, aby mohol ísť v ôsmom ročníku prvýkrát do Chorvátska, konkrétne na ostrov Vir, odkiaľ sa ako malý chlapec vybral sám autobusom do Zadaru bez toho, aby o tom niekomu povedal. Počas strednej školy vycestoval do zahraničia, kde robil animátora, napokon sa mu splnil sen a stal sa delegátom.

V rozhovore s Karlom Očenáškom sa dozviete: Ako vyzerá práca delegáta?

Aké majú požiadavky Slováci pri výbere svojej dovolenky?

Kvôli čomu odchádzajú z niektorých dovoleniek sklamaní?

Čo majú spoločné slovenskí a českí turisti a prečo sme odlišnejší?

Musíme mať na dovolenke už o 6:30 ráno obsadené ležadlo a byť prví na raňajkách?

Prečo sa rozhodol nakrúcať vtipné videá na TikTok?

Aké trapasy zažil počas svojho cestovania?

Pre koho je práca animátora a delegáta stvorená?

S úsmevom hovoríš, ako si si najprv myslel, že delegát pracuje iba 2 hodiny denne. To je možno mylná predstava aj mnohých ľudí, ktorí si myslia, že delegát si vlastne iba “užíva dovolenku”. Čo všetko v skutočnosti táto práca obnáša?

Nie je to iba dovolenka, to je práveže tá sranda. Človek si myslí, že robí 2-3 hodiny denne, ale nie je to tak. Možno fyzicky v hoteli toľko času trávi, no delegát nemá na starosti iba jeden hotel, ale desať, v ktorých má rozplánované stretnutia. Popritom chodieva na letiská po klientov, medzitým je 24/7 na telefóne a ak by sa stalo čokoľvek, musí to operatívne riešiť.

Oproti tomu animátor má pevne dané aktivity, rozdelené na doobedný, poobedný a večerný program. Dá sa povedať, že pracuje 8 hodín denne, ale má ich rozkúskované.

Kam si ako animátor a potom ako delegát vycestoval?

S animátorstvom som začal v roku 2017 na gréckom ostrove Thasos. O rok neskôr po maturite som sa presunul do druhej cestovnej kancelárie a robil animátora v Turecku. Tam som mal dobrú kamarátku – delegátku, ktorá nás mala na starosti. Práve jej ďakujem za to, že mi ukázala krásu delegatúry. V zime som dostal ponuku robiť sprievodcu fakultatívnymi výletmi v Turecku. Bola to pre mňa výzva, bavilo ma to, ale stále som chcel robiť delegáta. V roku 2020 prišiel covid, tak veľa možností nebolo, dostal som ale príležitosť pracovať v tejto pozícii na Slovensku. V poslednej sezóne som si splnil sen a dostal som sa ako delegát na Cyprus.

Aké typy dovoleniek Slováci vyhľadávajú najčastejšie? Ktoré sú naše obľúbené destinácie?

Teraz počas roka pracujem na pobočke cestovnej agentúry, tak vidím fungovanie cestovného ruchu aj z toho uhla, ešte pred nástupom do lietadla. Čo sa týka nárokov, ideálna destinácia pre Slovákov by zahŕňala turecké služby, grécke alebo cyperské priezračné more, nový hotel a naokolo samé obchodíky. To všetko do 500 eur na osobu. (Smiech)

No závisí to od preferencií. Niektorí hľadajú služby a pre nich je ideálne Turecko, pretože tam sa nechodí kvôli moru. A zasa tí, ktorí chcú more s priezračnou vodou si vyberú Grécko alebo Cyprus. Pri týchto krajinách si však neuvedomujú, že my sme začali reálne cestovať do zahraničia až po 89-tom a z ostatných krajín tam ľudia cestovali aj predtým. To znamená, že niektoré hotely sú v Grécku a na Cypre ešte z tej doby. Prechádzajú rekonštrukciou, no základ majú starší a služby môžu byť omnoho slabšie. Ideálom – nádherné more a turecké služby – môže byť severný Cyprus. Lenže cestovný ruch sa tam zatiaľ ešte iba rozvíja.

Kto najčastejšie využíva služby cestovných kancelárií? Aké to má najväčšie výhody?

Najväčšie výhody vidím v jednoduchosti. Pretože, keď cestujeme na vlastnú päsť, musíme do detailu všetko organizovať. Ale takto stačí raz kliknúť a je vybavené. Viete, že o vás bude postarané a nemusíte hodiny zisťovať, čo sa vám oplatí a čo nie.

Najčastejšie cestujú rodiny s deťmi, pretože jedným z najväčších lákadiel je animačná dovolenka. Následne staršie ročníky, ktoré už možno nedisponujú jazykovou znalosťou a potom ako hovorím, ľudia, ktorí si dovolenku nechcú riešiť na vlastnú päsť.

Množstvo ľudí ťa pozná práve vďaka TikToku, kde pridávaš vtipné videá zo sveta práce v cestovnom ruchu. Ako to vzniklo?

Na začiatku roka 2020 som si povedal, že toto bude môj rok. Ale prišiel covid. Zrazu sme boli všetci doma a najväčší pád zažil práve cestovný ruch. Vedel som, že tam si jednoducho prácu nenájdem. Našiel som záľubu v podcastoch a česká tvorkyňa Tereza Salte (Tereza in Oslo) mi s jej pozitívnym myslením dodala energiu k tomu, predať niečo svetu. Za tie tri sezóny práce v cestovnom ruchu mi ľudia hovorili, že zážitky, ktoré mám, nezažili moje kolegyne za 10 rokov. Rozmýšľal som, ako ich priniesť ľuďom a rozhodol sa vyskúšať podcast.

Ten ma naučil ešte väčšej disciplíne, než akú som mal. Na začiatok som prijal svoj hlas. Hovoril som si, že svoju tvár predsa nemôžem dávať na internet. Ako mesiace plynuli, minuli sa mi destinácie, tak som začal volať do podcastu hostí. Karanténa priniesla ako mnohým ľuďom, tak rovnako aj mne do telefónu TikTok. Z ničoho nič som tam objavil letušku Aďku Luptákovú, ktorá aj prijala pozvanie na nahrávanie podcastu.

Postupne prišla aj druhá výzva, a to na TikTok začať natáčať. Keď už som bol sám so sebou zmierený, či už vizuálne alebo aj hlasovo, rozbehol som ho a veľmi ma baví. Začínal som s edukačnými videami a prvotná myšlienka bola, že si tam spropagujem svoje podcasty. No tak ma to pohltilo, že som prešiel aj na zábavné videá, pretože pri nich mám stále z čoho čerpať a nakrútiť ich trvá oveľa kratšie.

Venuješ sa v nich aj Slovákom a Čechom na dovolenke. Sám máš slovenské aj české korene, tak akí sme klienti? Je niečo, čo je pre nás “typické”?

Čo je možno zvláštne, medzi Slovákmi a Čechmi je veľký rozdiel. Ale máme aj spoločné znaky, napríklad si vždy berieme “univerzálnu medicínu”, aby sme sa vyhli rôznym lokálnym pomstám. Taktiež sa snažíme vyťažiť z mála peňazí veľa muziky. Ale nie sme až takí extrémisti ako Česi. Nechcem zovšeobecňovať, pretože každý sme nejaký, ale oni sa často snažia vrátiť peniaze cez reklamácie.

Potom už platí to typické, že na raňajkách musíme byť jednoducho prví, pretože keď tam prídeme o polhodinu neskôr, tak už tam nebude ten kúsok syra, ktorý tam bol o siedmej a ktorý sme chceli. (Smiech) Ale sme slušní, oproti niektorým iným národom.

Vo svojich podcastoch hovoríš aj o trapasoch z ciest. Vedel by si nám nejaké priblížiť?

Napríklad na Cypre som sa omylom dostal do tureckej vojenskej základne. Práve som išiel do jedného kláštora v horách, zle som si pozrel mapu a napojil sa na cestu, ktorá viedla vedľa diaľnice, nie po nej. Pokračoval som po poľnej ceste, potom cez les, keď ma z ničoho nič zastavili vojenské autá. Obkľúčili ma a kričali na mňa, či som normálny. Povedali mi, že sa nachádzam vo vojenskej základni a práve tu malo prebiehať vojenské cvičenie. Lenže videli, ako sa sem rúti nejaké auto, tak to išli skontrolovať. Všetko mi začalo dochádzať vo chvíli, keď mi vojak povedal, že tu už 20 rokov strieľajú.

Alebo, keď som si skoro kúpil kilo kokaínu, pretože som si myslel, že kupujem banány. Bol som v Karibiku a čakal na lokálnu dopravu. Zastavil pri mne miestny v čiernom aute, opýtal sa, ako sa mám, či som dovolenkár a potom, či by som mal záujem o najkvalitnejší tovar z Kolumbie. Spozornel som, až keď som si vypýtal kilo a nemal pri sebe toľko. Docvaklo mi to, tak som sa mu priznal a išiel na autobus domov sa hanbiť.

Pomocou mojich trapasov chcem ľuďom ukázať, že nie sme dokonalé stroje a že ja som na ne magnetom. Vieme, že sila sociálnych sietí je veľmi krutá, pretože prezentujú všetko dokonalé. Ja sa snažím šíriť objektivitu.

Ak má niekto rád cestovanie, stačí to k tomu, aby sa stal animátorom alebo delegátom? Akými schopnosťami by mal okrem toho disponovať?

Pri oboch pozíciách je to jazyk, stačí na komunikačnej úrovni, ďalej organizačné schopnosti, príjemné vystupovanie, určitá odolnosť voči stresu. Človek zažije situácie, pri ktorých môže ísť niekedy až o život a musí zachovať pokoj. Ja sa snažím dať každému maximum, ale keď to nejde, tak to nejde. Doteraz s tým vnútorne bojujem.

A určite nech sa neboja, ak majú napríklad o nejedno kilo navyše ako ja alebo niečo, čo vybočuje z dokonalosti a štandardu. Pretože, keď to človek robí srdcom, tak je to vidieť. Treba byť odvážny a niekedy sa aj zatnúť.

Posledná vec, dôležité je, aby bol človek flexibilný, či už časovo alebo mentálne. Pretože v cestovnom ruchu sa niekedy veci menia aj 5-krát za deň, napríklad v tejto situácii, počas covidu.