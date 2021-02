Dcéra Billa Gatesa si zavtipkovala na účet konšpirátorov. Vraj jej počas očkovania nikto žiaden mikročip neimplantoval

Niektorí ľudia napríklad veria, že práve Gates je nejakým spôsobom zodpovedný za to, že sa vo vakcínach nachádzajú mikročipy. Jennifer Gates, najstaršia dcéra Billa Gatesa, si preto povedala, že si na účet konšpirátorov zavtipkuje.

Jennifer Gates má odkaz pre konšpirátorov

Ako informuje portál IFLScience, najstaršia dcéra Billa Gatesa, Jennifer Gates, sa minulý týždeň nechala zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. 24-ročná Jennifer študuje medicínu, prostredníctvom Instagramu sa preto rozhodla vyzdvihnúť fakt, že očkovanie je zázrakom medicíny. Dodala, že je za modernú medicínu nesmierne vďačná. Okrem toho si však aj zavtipkovala na účet konšpirátorov. Napísala, že počas očkovania jej nikto neimplantoval do mozgu jej geniálneho otca.

Jennifer ľudí nabáda, aby čítali relevantné informácie a zvážili, aký postoj zaujmú. Prvoradé by totiž malo byť zdravie, a to nielen naše vlastné, ale aj našej rodiny. Strach je silným nepriateľom, aj tak je však nepochopiteľné, že ľudia naozaj veria tomu, že Bill Gates im chce do mozgov za pomoci vakcín implantovať mikročipy.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Gates (@jenniferkgates)

Pred časom portál IFLScience informoval o tom, že talianski konšpirátori si mysleli, že objavili schému, ktorá mala popisovať mikročip vo vakcíne. Po bližšom preskúmaní však odborníci zistili, že je to diagram k obyčajnému klávesovému pedálu ku gitare. Napriek tomu, že o prítomnosti mikročipov v očkovacích látkach neexistujú žiadne dôkazy, táto konšpirácia si za posledné mesiace získala obrovské množstvo fanúšikov po celom svete.

Gatesovci investovali do vývoja vakcín, testov a liekov takmer dve miliardy

Prieskum, ktorý bol ešte v máji minulého roka vykonaný v Amerike, poukázal na to, že až 28 % opýtaných Američanov verí tomu, že Bill Gates chce očkovaním zabezpečiť, aby boli do mozgu ľudí implantované mikročipy. Tie by boli podľa nich použité na to, aby mohli byť zaočkovaní ľudia vždy a všade sledovaní. Od mája pribudlo ľudí, ktorí tomuto veria, ešte viac. Tejto konšpirácii však veria nielen Američania, nevyhla sa ani iným krajinám, vrátane Slovenska.

Ku konšpirácii sa vyjadril aj samotný Gates. Ten nemá tušenia, odkiaľ sa táto myšlienka mohla vziať a prečo jej ľudia čoraz viac veria. V rozhovore pre Reuters sa Gates v januári tohto roka vyjadril, že nečakal, že práve on a Dr. Fauci sa stanú terčom takýchto konšpirácií a tým najväčším zlom pre časť populácie. Dodal, že je veľmi prekvapený a dúfa, že sa táto konšpirácia čoskoro vytratí a ľudia zmenia názor.

Gates robí, čo môže, aby v boji proti koronavírusu pomohol. Nadácia Gatesa a jeho manželky Melindy prispela už sumou vyššou ako 1,75 miliardy dolárov na vývoj nových testov, vakcín či iných liekov. Gatesovci z tohto nebudú mať profit. Akýkoľvek liek či test, ktorý sa vďaka ich podpore vynájde, bude za rozumnú cenu dostupný verejnosti.