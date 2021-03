David navštívil všetky mestá Slovenska: Nemáme radi nových ľudí, často ani nevieme, prečo ísť do nášho mesta

David Slovák, známy ako Slovák behá po Slovensku, precestoval všetky slovenské mestá. Nesnažil sa ich však iba v rýchlosti prebehnúť, ale predovšetkým čo najlepšie spoznať a objaviť ich krásy. Za roky cestovania po našej krajine sa dá povedať, že ju dobre pozná. Slovensko mu však má stále čo ponúknuť a aj pomocou svojich sociálnych sietí ukazuje, že by sme sa ním mali inšpirovať.

Množstvo ľudí zo Slovenska si pri predstavovaní ideálnej dovolenky vybaví exotické zahraničné miesta a pritom nepoznajú ani unikáty svojho okresu. David síce precestoval kus sveta, na Slovensko však nezanevrel. Práve naopak a dokazuje, že Slovensko nie je iba o najväčších mestách, Tatrách alebo známych pamiatkach.

Ako nám prezradil v rozhovore, najväčší blud je, keď niekto povie, že na východe nič nie je. A rovnako je pre neho nepochopiteľné, keď mladí ľudia nevedia často vymenovať ani 3 veci, prečo ísť do ich rodného mesta alebo dediny. Spoznajte Davidove potulky a možno zistíte, že aj vo vašom okolí sa nachádzajú skutočne originálne miesta, o ktorých ani neviete.

V rozhovore s Davidom Slovákom sa dozviete: Ako sa dostal k cestovaniu po Slovensku a prečo sa rozhodol spoznať všetky slovenské mestá?

Čo ho najviac počas jeho ciest prekvapilo?

V čom by si prial, aby boli Slováci viac “zahraniční”?

Prečo pri cestovaní zabúdame na Slovensko?

Poznajú Slováci dostatočne okolie miesta, kde žijú?

Je finančne náročné cestovať po Slovensku?

Aké miesta by odporúčal Slovákom navštíviť a spoznať?

Ako vznikol nápad precestovať všetky slovenské mestá?

Nápad vznikal postupne, s rodičmi sme cestovali už od mala, ja aktívne chodím po Slovenku už asi 10 rokov. Pred štyrmi rokmi som si od mojej už terajšej manželky vypýtal na narodeniny obyčajnú mapu Slovenska, kde som si začal značiť prejdené cesty a navštívené miesta.

V tom čase som mal aktívne pochodenú už väčšinu slovenských miest, takže zostávalo úspešne dotiahnuť môj prvý cieľ – navštíviť úplne všetky mestá, keďže mi k tomu už veľa nechýbalo.

Ktorým ste začali a ktoré nechali úplne na koniec? Ako dlho vám trvalo splniť toto predsavzatie?

S okresnými a krajskými mestami nebol problém, pretože som väčšinu z nich navštevoval aj pracovne, problém bol u mňa potom skôr s „vlastivedou štvrtého ročníka základky“, kedy som si musel pomáhať Wikipédiou, pretože som občas ani netušil, čo je mesto a čo nie.

Vidím tabuľu „Víta vás mesto Lipany“ a potešil som sa, že ani neviem, ako som sa dostal do mesta. Moje posledné navštívené mesto bola Tornaľa a ľudia tam si doteraz musia myslieť, že tam bol niekto divotvorný, pretože som im tam v decembri 2019 skákal po námestí od radosti z toho, že sa mi podarilo splniť si svoj cieľ.

Čo všetko ste chceli absolvovať v danom meste, aby ste si ho mohli “odfajknúť” ako navštívené?

Keby sa niekomu veľmi chcelo, všetky Slovenské mestá sa dajú obehnúť za 8-10 dní. Poznám osobne skupinku, čo to dokázala. Ja som však na mesto chcel mať nejakú spomienku, spraviť si fotku, pozrieť si aspoň námestie a pár pamiatok, aby to nebol len taký „speedrun“, ale aby som z toho mal trocha väčší zážitok. Pravidelne sa do všetkých miest vraciam, takže si stále rozširujem obzory, čo všetko sa v nich vlastne nachádza.

Spomínate si na nejaké konkrétne miesto na Slovensku, zaujímavé zvyky Slovákov alebo historickú kuriozitu, ktorá vás najviac prekvapila?

Zo začiatku ma vedelo prekvapiť už len to, aká rozmanitá kuchyňa môže byť na oboch koncoch republiky, takisto aj mentalita a pohostinnosť ľudí. Historicky ma prekvapilo, že rímske kúpele v Dudinciach nie sú historické až tak, ako sa traduje. Za najväčšiu kuriozitu však považujem to, ako sa dokážeme správať k niektorým pamiatkam alebo prírode, žiaľ, nie v pozitívnom slova zmysle.

Dávate si záležať aj na výbere ubytovania? Bývali ste niekde na Slovensku na mieste, ktorého výber ste následne oľutovali?

Ja dokážem prespať hocikde a pokiaľ tam nie sú vyslovene myši alebo ploštice, tak som OK. Takmer každé ubytovanie na Slovensku je primerané svojej cene, skôr mi pripadá, že Slováci idú hľadať chybičky na hosteloch za 10 €.

Máme super možnosti ubytovania, jediné, čo mi trochu chýba, je väčšia voľnosť bivakovania a spania v prírode. Ale na druhej strane, návaly ľudí by prírode zrejme nepomohli.

Je nejaké mesto na Slovensku, o ktorom kolujú predsudky alebo ste ich mali spočiatku aj vy a nakoniec vás príjemne prekvapilo?

Najlepšie je nemať prehnané očakávania. Skôr ma totiž dokáže nahnevať, keď je nejaké miesto prehnane nadhodnocované a strašne „cool“ pre instagramový post, ale v realite je to potom buď gýč alebo hrozná nuda.

Naše Tatry sú napríklad úžasne krásne, ale pobyt tam vám vie znechutiť milión vecí. Michalovce – v centre nádherné historické budovy, ale medzi nimi rozpadnuté známky komunizmu a herňa na každom kroku.

Ale aby som nebol iba negatívny, tak príjemne ma prekvapilo napríklad Komárno či Svidník, keď človek vie, kam ísť pozrieť. A, samozrejme – úplne najväčší blud je, že na východe nič nie je.

Cestujete po Slovensku, ale precestovali ste aj kus sveta. Je niečo, v čom vidíte oproti zahraničiu na Slovensku rozdiel a boli by ste rád, keby sú v tom Slováci viac “zahraniční”?

Vysvetlím to asi najlepšie na príklade… Do krčmy kdesi za Jelšavou by prišla partia ukecaných talianskych turistov, ktorí si po behaní po Gemeri prišli dať jedno čapované. Mentalita Slovákov je taká, že by sa s nimi buď chceli ísť biť, alebo by si vypili a boli najlepší kamaráti.

Slováci nemajú radi nových ľudí, často zazerajú a provokujú, a to stačí byť iba z vedľajšej dediny. Už som spomínal aj Tatry, a to, čo v nich predvádzajú developeri, nemá v Európe asi ani obdobu.

Množstvo cestovateľov je posledný rok obmedzených tým, že sa nedá slobodne cestovať do zahraničia. Mnohých z nich však ani nenapadne spoznávať Slovensko alebo dokonca nepoznajú ani svoj okres. Aký máte názor na to, že sa ľudia sústreďujú častokrát skôr na zahraničie a čo je doma prehliadajú?

Asi je viac cool mať fotku z thajskej pláže ako Kunovskej priehrady. Naháňať na Instagrame srdiečka z Dubaja je jednoduchšie, ako zaujať tým, prečo sa vybrať do Krupiny. Takisto sa viac „počítajú“ emotikony vlajočiek štátov ako erbov mestských častí Košíc. Na druhej strane to úplne chápem.

Pokiaľ tu nebola pandémia, mohli sme sa dostať takmer kamkoľvek, občas za ceny vlakového lístka BA-KE. Na Slovensku som neznášal jednu vec – keď som sa domácich opýtal „čo je u vás zaujímavé“, predovšetkým mladí ľudia nevedia často vymenovať ani 3 veci, prečo ísť do ich rodného mesta alebo dediny. Ich odpoveď je väčšinou „my tu nič nemáme“, ako keby sa hanbili. To je pre mňa nepochopiteľné.

Oplatí sa spoznávať Slovensko? Čo vám táto skúsenosť dala? Zmenila váš pohľad na niektoré veci?

Spoznávať Slovensko sa oplatí určite, stačí občas vynechať diaľnicu, spraviť si párkilometrovú zachádzku alebo len náhodne otvoriť Google mapy a vždy nájdete nejakú zaujímavosť, pre ktorú sa oplatí pocestovať mimo bežnej trasy. Z praktického hľadiska už po tých rokoch aspoň nemusím zapínať navigáciu, keď niekam idem. Cestovanie sa stalo mojím najväčším hobby.

Vnímate počas cestovania, ktoré regióny sú chudobnejšie a ktoré ekonomicky lepšie? Na čom sa to podľa vás najviac odzrkadľuje?

Robím v obchodnej sfére a vďaka tomu sa bavím každý rok so stovkami ľudí. Jeden z dôvodov je, že sa u nás proste stále bez hanby kradne a „strácajú“ sa peniaze. Všimli ste si niekedy napríklad malé drevené rozhľadne spravené na nezmyselných miestach? Skvelá šanca aby sa napríklad vytratili peniažky z eurofondov.

A toto sa robí v oveľa väčších merítkach. Ľudia sú potom frustrovaní a idú voliť menšie zlo, čo je tiež nezmysel. Chudobnejším regiónom a ľudom pomôže podpora každého z nás, či už tam človek nechá aspoň peniaze za obed/ubytovanie alebo podporí miestnu firmu. To môže spraviť každý z nás a nemusí čakať na nikoho druhého.

Je cestovanie po Slovensku finančne nákladné? Napríklad, keď si to porovnáte so zahraničnými krajinami, ktoré ste precestovali?

Často s manželkou alebo kamarátmi chodíme na „tour de Slovensko“ – vždy po iných miestach a ak človek chce, vie behať týždeň po republike, normálne sa stravovať, bývať a utratí možno stovku. Niekto ide do Chorvátska a minie to na dva obedy. Reštaurácie fungujú na meníčkach, vstupenky na pamiatky stoja väčšinou okolo jedného-dvoch eur, preto si myslím, že cestovať po Slovensku môže naozaj každý, či už si spraví „lepeňák“ a sadne na bicykel alebo niekam zoberie celú rodinu autom.

Mňa cestovanie neživí, takže sa za tie roky už náklady nazbierali, ale nikdy som vďaka tým skvelým zážitkom neoľutoval ani euro.

Ľudia v tejto dobe možno hľadajú inšpiráciu, kam vyraziť. Aké menej známe miesta by ste im odporučili na západnom, strednom a východnom Slovensku?

Ja sa dokážem nadchnúť aj pre obyčajný prameň minerálky popri ceste, ale skúsim vysypať zopár zaujímavejších rýchlych tipov: preskúmajte Holíč, Brodzany, kryptu v Osadnom, viadukt v Magnezitovciach, kostol v Debradi, Kamenicu a apiterapiu, Starú Horu – Sebechleby, ak máte radi víno; slovenskú Prahu, Cerovú vrchovinu, a keď to bude situácia umožňovať, pozývam na pivo do rodných Budmeríc alebo Hronského Beňadiku. Veľa ďalších zaujímavých miest pravidelne postujem na svoj Instagram alebo Facebook.

Máte nejaký ďalší cestovateľský cieľ na Slovensku? Prešli ste všetky mestá, napríklad prejsť všetky obce alebo národné parky?

Ročne najazdím po Slovensku asi 60 000 kilometrov, možno sa raz dostanem k tomu, že prejdem každou jednou cestou a dedinou. Už teraz sa mi však stáva, že sa mi tie navštívené miesta pletú, takže asi nebudem fungovať ako pojazdná encyklopédia a hneď každému poviem, aká zaujímavosť sa nachádza v Blatných Remetoch. Rád by som však strávil zopár týždňov v Slovenskom Raji a Poloninách a vychutnal si naplno tamojšiu prírodu.

Na záver si skúsme dať menší “kvíz”. Čo vám napadne ako prvé (pamiatka, váš zážitok, dojem) pri týchto mestách: Brezno, Veľký Krtíš, Vrútky, Vranov nad Topľou a Stropkov?

Brezno – to že som si musel googliť, kto je rytier Bombura, ktorý má sochu na námestí

Veľký Krtíš – najviac strašidelná nočná cesta smerom na Dudince, cez lesy plné srniek, výšľap na vysielač Babka

Vrútky – výborná koliba s haluškami a hádam niekedy dokončený diaľničný tunel

Vranov – Wugabo a jeden z najkrajších interiérov baziliky na Slovensku

Stropkov – dva nádherné chrámy kúsok od seba, lacné varené víno na vianočných trhoch a, samozrejme, slovenská TESLA

Pre viac zážitkov Davida Slováka, ktorý behá po Slovensku, nezabudnite sledovať jeho Instagram a Facebook, kde nájdete množstvo zaujímavostí možno aj o vašom meste, ktoré ste predtým nevedeli a spoznajte Slovensko. Inšpiráciu hľadajte aj v jeho videách na YouTube.