Dara Rolins si pre Sľub prešla obrovskou premenou. Jej vzhľad z 80. rokov ale neohúril všetkých, kritizujú najmä toto

Obľúbená speváčka už v minulosti viackrát čelila kritike, pričom sa neskôr vyjadrila, že si z nej ťažkú hlavu nerobí a hoci ju ľudia obviňovali, že sa spolieha len na rôzne zákroky, ona ich uistila, že je za tým viac. Kritici ju nezastavili v tom, aby naďalej pridávala fotky na sociálne siete a už vôbec ju nestopli v jej kariére.

O úspechu Dary Rolins sa rozhodne nedá pochybovať, od detského albumu až do dospelosti. Je z nej jednoducho legendárna speváčka, ktorú pozná každý. No aj keď je slávna a nemusela by robiť nič navyše, len si užívať život so svojím milovaným a s dcérou, Dara stále ukazuje, že má rada nové príležitosti. Tou najnovšou bolo nahrávanie titulnej skladby k seriálu Sľub.

V novom účese a žiarivých farbách

Dara naspievala titulnú skladbu k seriálu Sľub. Text piesne zložila sama, zatiaľ čo za hudbu sú zodpovední Peter Graus a Tomáš Zubák. Vo videoklipe k skladbe však nevidieť len postavy zo seriálu v ikonických outfitoch, ale tiež Daru, ktorá sa predviedla hneď v niekoľkých štýloch – či už v legínach a s čelenkou vo vlasoch, alebo s trvalou a v ružovom kostýme.

V klipe sa tiež premenila na triednu učiteľku, čím vyvolala nostalgiu verných fanúšikov, ktorí ju sledujú už od začiatku. „Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky!!!“ komentovala napríklad nadšená diváčka, ktorá sa spolu s Darou tešila, že sa jej cez hudbu splnil detský sen.

Celkovo si pesnička vyslúžila pozitívne ohlasy, no pokiaľ ide o samotnú Daru, ľudia mali výhrady.

Prekážal im najmä jeden detail