Ďalšia streamovacia služba na Slovensku výrazne zdražie. Pridá však aj nový balík predplatného

Po tom, ako minulý týždeň novým cenníkom predplatného prekvapil a nahneval svojich predplatiteľov streamovací gigant, pridala sa k Netflixu aj ďalšia platforma, ktorá svoje ceny za obsah navýši. Okrem toho ale pridá aj lacnejší variant predplatného, no s obmedzeniami.

Streamovacia služba Disney+ sa po vzore svojej konkurencie rozhodla tiež upraviť ceny predplatného a zdvihne ich už o pár týždňov o dve eurá. Informoval o tom web Živé.sk.

Dva balíky predplatného

Cenu mesačného predplatného Disney+ upravovalo v posledných mesiacoch vo viacerých krajinách, teraz došiel rad aj na slovenský a český trh. Niekde sa však rozhodlo ponúknuť aj výrazne lacnejšiu verziu predplatného s reklamami. To pre Slovákov dostupné zatiaľ nebude.

Podľa zverejnených informácií, bude Disney+ po novom ponúkať dva balíčky predplatného. Doposiaľ to bol jeden za 9,99 €/mesiac. Tento balík predplatného umožňoval súbežné sledovanie obsahu na štyroch zariadeniach v Ultra HD kvalite a s priestorovým zvukom a Dolby Atmos. To všetko zostane zachované, no po novom bude toto predplatné stáť mesačne 11,99 € a volať sa bude Premium.

Pribudne však nový balíček Standard, ktorý dosiaľ v ponuke Disney+ nemalo. Stáť bude 8,99 €/mesiac a umožní sledovať obsah na dvoch zariadeniach naraz, maximálne však vo Full HD a s priestorovým zvukom.

V prípade ročného predplatného zaplatia predplatitelia za Premium 119,90 €, Standard vyjde 89,90 €, dva mesiace tak získajú zadarmo.

Zmeny začnú platiť o pár mesiacov

Nové ceny budú platné pre všetkých – nových aj existujúcich predplatiteľov. Zmeny cien sa však neprejavia v rovnaký čas. Noví predplatitelia zaplatia vyššiu cenu už od 17. októbra, existujúci zákazníci pocítia vyššie predplatné 21. novembra alebo neskôr.

Ceny uplynulé týždne upravil aj Netflix, v minulosti tiež aj SkyShowtime či služba Max, ktorá cenník upravovala po rebradingu zo služby HBO Max.