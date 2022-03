Ďalšia Ľudská stonožka: Hlavné postavy si v novom horore navzájom odrezávajú kúsky tiel, za filmom stojí Disney

Len máloktorému tímu filmárov sa podarí nakrútiť snímku, ktorú publikum prirovnáva k jednému z najzvrátenejších a najnechutnejších filmov 21. storočia. O projekte Ľudská stonožka (The Human Centipede) ste sa aj na našom webe už mohli dočítať veľa. Teraz má tento nezvyčajný film ďalšieho konkurenta. A všetkých najväčšmi prekvapuje, že za ním stojí spoločnosť Disney.

Teda nie tak úplne – komediálnu hororovú novinku s názvom Fresh totiž na streamovacie platformy uviedla spoločnosť Hulu, no práve tú spoločnosť Disney vlastní. Preto mnohí očakávali, že nová romantikou šmrncnutá hororová komédia bude viac-menej prechádzkou ružovou záhradou. Opak je však pravdou, čo dokazujú aj hodnotenia jej divákov, ktoré sú až prekvapivo pozitívne.

Nová Ľudská stonožka?

U nás si na novinku s názvom Fresh ešte budeme musieť chvíľu počkať, no prvotné recenzie tých, ktorí film už videli, o nej hovoria ako o plnohodnotnom nástupcovi v úvode spomínanej Ľudskej stonožky.

Hlavnou hrdinkou je mladá žena menom Noa (hrá ju Daisy Edgar-Jones, ktorá zahviezdila v seriálovej adaptácii úspešnej novely Normal People), ktorá už má dosť moderného sveta vzťahov, ktorému dominujú najmä zoznamovacie aplikácie. Pri potulkách supermarketom ale natrafí na sympaťáka Steva (hrá ho Sebastian Stan známy z marveloviek Avengers či Captain America), ktorý, zdá sa, by mohol byť ten pravý.

Všetko sa ale zmení vo chvíli, keď s novým nádejným partnerom vyrazí na víkend preč a Noa zistí, že jej nová známosť nemá tak úplne všetkých päť pohromade a má pomerne nezvyčajný apetít. A Noa v sebe, zdá sa tiež, objaví skrytú chuť po podivnostiach. Navzájom si totiž začnú odrezávať kúsky svojich tiel. Presne v tomto momente sa snímka zvrhne na niečo doslova nechutné, čo zvládnu len tie najsilnejšie žalúdky a čo, popravde, nikto nečaká. Trailer na film si môžete pozrieť nižšie.

Recenzie varujú, že divákom príde zle

„Naším jediným varovaním je, že bude pravdepodobne najlepšie, keď sa pred zhliadnutím tohto filmu nenajete,“ upozornil v recenzii web Digital Spy. A mnohí ďalší mu dali za pravdu.

Horor Fresh je totiž skúškou sily vašich žalúdkov, navyše s poriadnou dávkou psychopatie a sociopatie a rozhodne nie je pre hocijakého diváka. Prívlastky ako šialené, krvavé, znepokojivé a nechutné sú len veľmi slabým odvarom, čo tento film z Disneyho dielne divákom ponúkne. Aj preto sa nevyhol porovnaniam s kontroverznou Ľudskou stonožkou režiséra Toma Sixa – filmom, ktorý sa dočkal ďalších dvoch pokračovaní a bol tak nechutný, že ho diváci nezvládli dopozerať.

Pozoruhodný debut talentovanej videoklipárky

Na rozdiel od svojho konkurenta má ale novinka Fresh niečo navyše, a to pozitívne hodnotenia divákov i kritikov. Je to najmä pre svoju invenciu v hororovom žánri. Za jeho réžiou stojí neznáma Mimi Cave, ktorá doposiaľ figurovala len ako autorka videoklipov pre hudobníkov alternatívneho prúdu. Fresh je tak pre ňu debutom vo veľkom Hollywoode a vyzerá to tak, že pomerne úspešným.

Nový horor, ktorý v zahraničí exkluzívne uvádza streamovacia platforma Hulu (a tým pádom bude pomerne ťažké sa k nemu nateraz na našom trhu dostať oficiálnou cestou), však prekvapí aj ďalšími atribútmi. Mnohí vyzdvihujú hereckú chémiu medzi dvomi hlavnými aktérmi, ktorí svojím talentom rozhodne na obrazovkách nešetria. Keď k tomu prirátame aj nezvyčajnú zápletku a originálny scenár, o pozoruhodného adepta na jeden z najlepších hororov roka 2022 (áno, už takto predčasne) je postarané.

V Európe horor uvádza Disney+

Okrem hlavnej dvojice sa vo filme objavia aj Andrea Bang (známa zo seriálu Kim´s Convenience na Netflixe), Charlotte Le Bon (Anthropoid, The Walk), Brett Dier (Jane the Virgin), Dayo Okeniyi (seriál See na Apple TV+), Frances Leigh (seriály Arrow a Flash) a ďalší. Scenár k filmu napísala Lauryn Kahn (komédia Ibiza).

V USA horor Fresh, ako sme uviedli vyššie, uviedla streamovacia služba Hulu, v Európe sa o distribúciu stará ale priamo platforma Disney+, ktorá by na slovensko-český trh mala doraziť v lete tohto roku. Je tak dosť možné, že práve vtedy si túto nechutnú novinku budete môcť vychutnať aj u nás.