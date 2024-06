Ďalší hudobný festival v nemilosti fanúšikov: Od účinkujúcich pýtajú organizátori peniaze, z tej sumy budete krútiť hlavou

Blížiace sa dvojmesačné letné voľno je predzvesťou nielen dovoleniek, ale aj konania hudobných festivalov. Organizátori niektorých to majú ťažšie, keďže lístky na takéto veľké podujatia sa nepredávajú najlepšie a podľa ich predstáv. Iní zas musia zápasiť s vážnymi finančnými problémami, čo môže značiť aj existenčné problémy festivalov. No a potom sú tu aj také festivaly a podujatia, ktoré sa dostávajú do pozornosti návštevníkov cez pomerne bizarné a nekalé praktiky.

Jedným z takých je aj letný Ibiza Global Festival, ktorý tento rok čaká v poradí už tretí ročník. Hudobný festival, na ktorý je možné dostať sa zadarmo, organizuje Ibiza Global Radio na pláži Playa De S´Arenal v San Antoniu a uskutoční sa 9. a 10. augusta.

Tento rok je pre fanúšikov elektronickej hudby pripravený opäť bohatý program, v ktorom vystúpia mená ako Luciano, Nic Fanciulli, Roger Sanchez, Amémé, Alex Kennon a mnohí ďalší. Organizátori sľubujú bohatú tancovačku počas takmer dvoch dní, no tento rok to bude aj trochu s horkastou príchuťou.

Od účinkujúcich organizátori pýtajú peniaze

Internetom totiž koluje snímka obrazovky z niečoho, čo vyzerá ako e-mailová komunikácia zástupcu organizátora s možným účinkujúcim na festivale, píše web EDM Identity. A práve tento screenshot rozprúdil debatu o tom, ako financovanie festivalov môže vyzerať v praxi.

Z uniknutej mailovej komunikácie totiž vyplýva, že festival Ibiza Global žiada od účinkujúcich nemalé peniaze za to, aby mohli na ich podujatí vystúpiť. Konkrétne má ísť o 5-tisíc eur. Komunikáciu zdieľalo viacero DJ-ov, známych aj menej známych na svojich profiloch na sociálnych sieťach, uvádza EDM Identity.

„Cena za vystupovanie na festivale je 5-tisíc eur. Zahŕňa časový slot a všetku propagáciu pred festivalom a po ňom v médiách a na medzinárodnej tlačovej konferencii,“ uvádza sa v maile.

Malo by to byť naopak

Mnohí festivaloví fanúšikovia organizátorov kritizovali, že by nemali od umelcov pýtať peniaze, ale mali by to byť práve oni, kto im za vystúpenie zaplatí. Niektorí to ale vzali s humorom a napísali, že práve takéto kroky by mohli vysvetľovať, prečo sa na festivaloch objavujú aj menej talentovaní hudobníci, ktorí nevedia hrať.

Objavil sa ale aj názor, že takto to na hudobnej scéne funguje už roky a nejde o nič prekvapivé. Niektorí dídžeji na vlastné náklady cestujú po svete a hrajú zadarmo, iní si platia, aby mohli na veľkých podujatiach zahrať.

Stoja si za svojím

Organizátori podujatia Ibiza Global Festival uniknutú konverzáciu komentovali vysvetlením, že sa snažia dávať priestor aj neznámym a začínajúcim hudobníkom a producentom. Takýmto mal byť aj neznámy producent, ktorého sa uniknutý mail týkal. Ozvať sa mal na otvorenú výzvu, ktorú organizátori zverejnili – ponúkali možnosť zahrať si na ich podujatí. Podmienku s platbou festivalu ale nikde nebolo vidieť.

The official rebuttal from Ibiza Global Radio – Ibiza Global Radio **Official Statement on the Ibiza Global Festival** Dear listeners, DJs, and the music community ,

V stanovisku, ktoré sa dá dohľadať na sociálnej sieti X (predtým Twitter), ale organizátori vysvetľujú, čo všetko za poplatok za hranie na festivale dostanú. Zdôrazňujú aj to, že vstup na podujatie je pre všetkých bezplatný a koná sa na jednom z celosvetovo najznámejších ostrovov. Hranie v programe tak predstavuje možnosť, ako získať celosvetové povedomie u hudobných fanúšikov. A aj to je zrejme jeden z dôvodov, prečo od menej známych mien organizátori pýtajú vstupné 5-tisíc eur.