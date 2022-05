Dá im štipendium vo výške 9-tisíc eur. Štát chce motivovať maturantov, aby ostali študovať na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR cez Plán obnovy a odolnosti SR prichádza s riešením, ako motivovať študentov zostať na Slovensku. Tohtoroční maturanti môžu po prvý raz získať štipendium vo výške 9000 eur v prípade, ak zostanú študovať doma na Slovensku. V tomto roku bude udelených 1400 štipendií. Vo štvrtok počas tlačovej konferencie o tom informoval štátny tajomník MŠVVaŠ pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách. Podľa slov Paulisa je cieľom udržať doma na Slovensku talentovaných mladých ľudí.

Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia

Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium. „Pre Slovensko je kľúčové, aby sme motivovali našich študentov vybrať si slovenské univerzity a zastavili odlev mozgov do zahraničia. Sú to práve mladí ľudia a ďalšie generácie, kto sa bude podieľať na historických zmenách Slovenska,“ uviedol Paulis.

V aktuálnom roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov. Paulis priblížil, že ide o najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest). Druhou skupinou sú nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest).

Registrácia do 31. mája

Študenti sa môžu registrovať do 31. mája na stipendia.portalvs.sk. Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 2000 eur ročne, priblížil Paulis.

„Udržanie si najšikovnejších ľudí je kľúčové, pretože práve tí by mali byť motorom inovácií a následne zdrojom dlhodobého ekonomického rastu,“ povedal riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií na sekcii plánu obnovy Úradu vlády SR Peter Goliaš. Pripomenul, že mnoho talentovaných študentov odchádza študovať zo Slovenska do zahraničia a po štúdiu sa už domov nevrátia. Schému pre zahraničných študentov by sa mala podľa slov Goliaša spustiť budúci rok.