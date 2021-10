Covidu podľahlo 8 ľudí, za nedeľu bolo 553 pozitívnych PCR testov. V nemocniciach je 964 pacietov

Na Slovensku v nedeľu (17.10) pribudlo 553 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 3 162 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 437 938 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 733 576 ľudí. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. Počet hospitalizovaných sa zvýšil, v nemocniciach je 964 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 854, pribudlo 8 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 170, momentálne ich je 2 482 655.

Nerovnomerná distribúcia vakcín proti covidu vedie k novým variantom

Nerovnomerná distribúcia vakcín proti koronavírusu vedie k vzniku nových variantov vírusu SARS-CoV-2 a k spomaľovaniu svetovej ekonomiky. V pondelok to vyhlásil generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres, informovala agentúra TASS.

“Nerovnomernosť v očkovaní dáva možnosť vzniku a šíreniu variantom COVID-19. Svet je tak odsúdený na väčší počet úmrtí a predlžujúce sa spomaľovanie ekonomiky,” píše sa v príspevku Guterresa na sociálnej sieti Twitter. Podľa Guterresa “bez koordinovaného a spravodlivého prístupu nie je možné trvalo znížiť počet prípadov v žiadnej krajine”.

Guterres spolu s generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom predstavili začiatkom októbra stratégiu na dosiahnutie globálnej zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 do polovice roka 2022. Stratégia predvída vakcináciu 40 percent obyvateľstva v každej krajine sveta do konca roka 2021 a 70 percent populácie do polovice budúceho roka. K tomu, aby svet tento cieľ dosiahol, je pritom potrebné vyrobiť najmenej 11 miliárd dávok vakcín proti koronavírusu.

V tejto súvislosti Tedros poukázal na “desivú nerovnosť” v globálnej distribúcii vakcín proti koronavírusu, keď bohatšie krajiny doposiaľ spotrebovali až 75 percent všetkých vyrobených očkovacích látok. Krajiny s nízkym príjmom pritom dostali len menej než jedno percento zo svetovej produkcie vakcín proti koronavírusu.