COVID-19 je desaťkrát smrteľnejší ako pandémia prasacej chrípky z roku 2009

Ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom je desaťkrát smrteľnejšie ako pandémia prasacej chrípky z roku 2009. Vyhlásil to šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Uviedol, že nové dáta z celého sveta im „dávajú jasnejší obraz o tomto víruse, o jeho správaní a spôsobe, ako ho zastaviť a zaobchádzať s ním“. Na pondelňajšom brífingu v Ženeve dodal, že ochorenie sa šíri veľmi rýchlo.

Prasacia chrípka zabila v roku 2009 po celom svete približne 200-tisíc ľudí

Vedci z WHO vyhlásili, že zatiaľ nemajú dostatok informácií o tom, či sú ľudia, ktorí sa už raz nakazili a vyliečili z nového koronavírusu, voči nemu imúnni. Šéf krízového tímu WHO Mike Ryan v pondelok uviedol, že ľudia, ktorí prežili infikovanie koronavírusom a majú určitú hladinu protilátok, by mali mať „určitý stupeň ochrany“, no nevedia, na aký čas.

Vedci môžu urobiť odhady na základe obmedzených informácií o imunite voči iným koronavírusom. Epidemiologička WHO Maria Van Kerkhove povedala, že organizácia potrebuje oveľa viac informácií o vyliečených pacientoch.