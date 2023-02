Čoskoro môže vyhynúť: Ohrozený tvor podľa odborníkov venuje priveľa času sexu a príliš málo spí

Vedci sa rozhodli preskúmať, prečo sa kunovec ocitol na pokraji vyhynutia a ich zistenia sú šokujúce. Samčekovia podľa nich zomierajú od vyčerpania, pretože strávia priveľa času sexovaním a príliš málo spia.

Kvôli snahe páriť sa, sú samčekovia vyčerpaní na smrť

Ako píše portál LADbible, ekofyziológ Christofer Clemente v tlačovej konferencii vysvetlil, prečo sa kunovec (Dasyrus hallucatus) ocitol na pokraji vyhynutia a je ohrozeným tvorom. Tvrdí, že samčekovia sú ochotní prekonávať obrovské vzdialenosti, len aby sa mohli páriť čo najčastejšie. Po ochotnej samičke pátrajú natoľko intenzívne, že akosi zabúdajú na spánok.

„Niečo jednoznačne zapríčiňuje, že už po jedinej sezóne ich zdravotný stav upadá a myslíme si, že to súvisí so spánkovou depriváciou,“ hovorí Clemente. Niet pochýb o tom, že nedostatok spánku je pre hlodavce nebezpečný, no zdá sa, že samíc sa netýka. Tie sa zvyčajne dožívajú štyroch rokov, počas ktorých sa aktívne pária.

Ohrozuje ich spánková deprivácia

Čo sa samčekov týka, spánková deprivácia spôsobuje, že sú agresívnejší, rýchlo strácajú váhu a sú menej opatrní, následkom čoho častejšie končia v pazúroch predátorov alebo pod kolesami áut. Spávanie týchto zvieratiek vedci preskúmali tak, že im na telá pripevnili batôžky s lokátormi.

Joshua Gaschk, hlavný autor štúdie, sa vyjadril, že samčekovia sa po svojich teritóriách pohybovali omnoho viac ako samičky. Dvaja pozorovaní samčekovia boli schopní počas noci prekonať vzdialenosť 10 kilometrov (u ľudí by to predstavovalo 35 až 40 kilometrov). Zdá sa, že tieto tvory sú ochotné riskovať vlastný život pre záchranu druhu.