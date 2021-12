Cisárovnou sa stala vďaka náhode, manžel ju nakazil kvapavkou: Legendárny príbeh Sisi ožíva v novom seriáli

Príbeh cisárovnej Sisi, ktorá patrí medzi najznámejšie panovníčky Rakúsko-Uhorska, preslávil predovšetkým legendárny film Sisi s Romy Schneider v hlavnej úlohe. Ako sa doba posúva vpred, súčasného diváka viac zaujme sledovanie seriálov s viacerými časťami a s kratším rozsahom. Prichádza teda nová Sisi v seriálovej podobe, ktorá uspokojí súčasné publikum a oživí tento výnimočný príbeh, na ktorom vyrastalo niekoľko generácií.

Život Sisi, teda Alžbety Bavorskej, bol plný kontrastov. Na jednej strane sa považovala za najkrajšiu panovníčku sveta, na druhej bojovala so svojím vlastným ja. Pravdepodobne trpela anorexiou a napriek svojej výške (merala vyše meter sedemdesiat) si striktne udržiavala váhu 50 kilogramov.

Do života jej vstupovalo množstvo prekážok

Jej život sužovala kvapavka, ktorou ju nakazil manžel František Jozef I. aj depresie, na druhej strane si však mimoriadne zakladala na svojich dlhých vlasoch, ktoré siahali až po zem, a o ktoré sa jej starali komorné aj niekoľko hodín denne. Korunu krásy musela mať dokonalú. Popritom však prežívala peklo v súkromnom živote, ktorého súčasťou sa stala smrť jej najbližších alebo kruté správanie zo strany Františkovej matky.

Dramatický príbeh cisárovnej teraz ožíva v seriáli s názvom Sisi, ktorý vo svojich šiestich častiach prinesie nový a moderný pohľad na život tejto významnej historickej postavy, ktorá sa v podstate iba vďaka náhode dostala na čelo Habsburgskej monarchie.

Seriál prinesie atraktívne spracovanie tohto veľkolepého príbehu

Rolu nádhernej Sisi s trpkým životným príbehom stvárni herečka Dominique Devenport. Mohli ste ju vidieť v snímke Nočný vlak do Lisabonu, ktorý bol adaptáciou rovnomenného románu. V seriáli sa z nej stane ikona, ktorá nevyniká iba svojím vzhľadom, ale aj ambíciami.

Rozhodne sa zmeniť podobu Habsburskej ríše, čím zaujme celú Európu. Bezhlavo sa zamiluje do Františka Jozefa I. a napriek tomu, že sa mal stať pôvodne manželom jej sestry, porušia všetky sľuby a zoberú sa. Z roztopašnej tínedžerky sa po boku mocného muža stane inšpiratívna a silná žena, ktorej životný príbeh je nadčasový a má čo odovzdať aj dnes.

Kostýmy a prostredia vás uchvátia

Ako už sľubuje samotný trailer k seriálu, zaujímavý bude nie iba po obsahovej, ale aj po vizuálnej stránke. Dobové kostýmy a prostredie, do ktorého je zasadený, dotvoria dobovú atmosféru a pred obrazovkami vás prenesú priam do iného sveta. Nebudú chýbať ani romantické momenty alebo napínavé chvíle, jednoducho všetko, čo k takémuto ikonickému príbehu patrí.

Oživiť sa ho rozhodol nemecký režisér Sven Bohse, ktorý má na konte viacero seriálov zasadených do našej minulosti a rovnako aj historických filmov. To znamená, že je v týchto témach doma a my sme na jeho prevedenie Sisi zvedaví.

Prichádza na stanicu Epic Drama

Či už poznáte filmové spracovanie z roku 1955, ste milovníkmi historických príbehov, ktoré formovali našu súčasnosť alebo iba hľadáte tip na zaujímavý seriál, nová Sisi prichádza exkluzívne na stanicu Epic Drama.

Vychutnať si ju môžete v premiére už 26. 12. 2021 od 21:00, kedy vstúpi do vašich obývačiek prostredníctvom obrazoviek, aby vám spríjemnila sviatočné chvíle. Seriálové spracovanie zaujme mladšiu generáciu, rodičom a starým rodičom zas pripomenie príbeh, ktorý určite veľmi dobre poznajú. Zatiaľ sa nalaďte na sledovanie pútavým trailerom.