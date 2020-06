Čína nútene sterilizuje ženy z menšiny Urgujov, naznačuje nová správa

Pri zmienke o nútenej sterilizácii si možno mnohí spomeniete na koncentračné tábory a kruté praktiky, ktoré sa s nimi spájajú. Ani v súčasnosti však nútená sterilizácia nie je len historickou záležitosťou a najnovšia správa naznačuje, že v Číne sú k nej nútené ženy z urgujskej menšiny.

Ako informuje portál The Guardian, ženy z urgujskej menšiny žijúce v provincii Xinjiang sú nútené k nedobrovoľnej sterilizácii, čím sa čínske úrady snažia obmedziť jej populačný rast. Dôkazom majú byť rozhovory s miestnymi ženami, ale aj oficiálna dokumentácia. Správa okamžite podnietila k činnosti skupinu medzinárodných právnikov. Tí žiadajú, aby konanie čínskych úradov preverila Organizácia Spojených národov.

Čínske úrady sa však bránia a rázne odmietajú akékoľvek konanie, ktoré by viedlo k porušeniu ľudských práv. Tvrdia, že ženy z urgujskej menšiny k sterilizácii nútené nie sú a tvrdenia považuje za neopodstatnené a nepodložené riadnymi dôkazmi. Obvinenie týkajúce sa nútenej sterilizácie žien nie je ani zďaleka jediné. Ďalšie obvinenia tvrdia, že Čína drží Urgujov ale aj príslušníkov ďalších menšín, prevažne moslimského vierovyznania, v re-edukačných táboroch. Úrady sa však bránia aj v tomto prípade a tvrdia, že cieľom táborov je zabezpečiť pracovnú výchovu jedincov a odradiť ich od terorizmu.

BREAKING: my new research on Xinjiang uncovers evidence of birth prevention & mass female sterilization. Findings give strongest proof yet that Xinjiang atrocity fulfills a U.N. Genocide Convention criterion: imposing measures intended to prevent births /1https://t.co/oFp1372g7t pic.twitter.com/lZ2BeBgtPR

— Adrian Zenz (@adrianzenz) June 29, 2020