Čína do krajiny nakoniec pustila experta WHO. Po opakovaní testov bol nakoniec negatívny

Vedcovi z medzinárodnej skupiny 15 odborníkov zostavenej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá má skúmať pôvod pandémie koronavírusu, povolili v piatok pricestovať do Číny. Oznámil to tamojší predstaviteľ. Expertovi najprv príchod zakázali pre obavy zo šírenia nákazy, pripomenula tlačová agentúra DPA.

Vedec bol jedným z dvoch členov tímu, ktorým odmietli vstup do Číny, pretože počas medzipristátia v Singapure mali pozitívne testy na protilátky – to naznačovalo, že predtým mohli mať koronavírusovú infekciu.

Test na protilátky mal už negatívny

“Chceli sme organizácii WHO ukázať našu podporu, a tak čínska strana povolila vykonanie aj druhého kola sérologických testov na prítomnosť protilátok,” uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien. Britský odborník mal druhý test na protilátky negatívny a dostal povolenie na vstup do Číny, pričom druhý expert, ktorý prichádza z Kataru, bol znova pozitívne testovaný.

Všetci 15 experti mali zároveň negatívne PCR testy, ktoré im urobili ešte v Singapure. Zvyšok tímu vedcov okrem dvoch uvedených pricestoval vo štvrtok do čínskeho mesta Wu-chan, kde ich umiestnili na dva týždne do karantény. WHO uviedla, že prácu môžu vykonávať aj v izolácii.

Úlohou tímu je v spolupráci s čínskymi vedcami zistiť, či sa dá spätne vystopovať pôvod koronavírusu. Koronavírus, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, najprv zistili pred vyše rokom v spomínanom stredočínskom meste Wu-chan.

Pátranie po pôvode koronavírusu je politicky citlivá záležitosť, keďže Čína sa obáva, že ju označia za vinníka celej pandémie. Čínske úrady celé mesiace spochybňujú tvrdenia, že koronavírus má pôvod v Číne a že sa odtiaľ rozšíril do celého sveta.