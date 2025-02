Čierne stavby budú minulosťou: Schválili nový stavebný zákon, ovplyvní tisíce Slovákov, pozrite si prehľad

Parlament minulý týždeň schválil zmeny v stavebnom zákone, ktorý bol v pôvodnej forme takmer 50 rokov. Nová úprava začne platiť od 1. apríla. Za zákonom stojí Ministerstvo dopravy SR. Zmeny by mali uľahčiť život všetkým ľuďom, ktorí sa v budúcnosti pustia na Slovensku do stavby.

Aktuálny stavebný zákon bol kritizovaný najmä kvôli dlhým čakacím dobám na rozhodnutia orgánov a priveľkej administratíve. To by sa malo od apríla zmeniť, novelu už podpísal aj prezident Peter Pellegrini. Čo všetko zmení nový zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku? Prinášame vám sumár najdôležitejších zmien a ich zjednodušené vysvetlenie.

Urýchlenie stavebného konania

Najvýraznejším bodom novej legislatívy je zjednodušenie celého stavebného konania. Súčasný stavebný zákon počíta s dvojstupňovým posudzovaním stavebného zámeru – stavebné a územné konanie. Tento systém spôsobuje duplicitu vyjadrení orgánov a zbytočné „naťahovanie“ a predlžovanie celého procesu.

To má vyriešiť nový stavebný zákon, ktorý obe konania zlučuje do konania o stavebnom zámere. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža to môže skrátiť dĺžku stavebného konania o polovicu. Ako príklad uvádza schvaľovanie stavby rodinného domu, ktoré v ideálnom čase aktuálne trvá v priemere osem mesiacov, zlúčením procesov sa to môže skrátiť na štyri mesiace.

Rozhodnutie do 30 dní

V rámci stavebného konania sa stanovuje aj lehota 30 dní, ktorú musí stavebný úrad pri vydaní rozhodnutia o stavebnom povolení dodržať. Ak by dovtedy úrad nerozhodol, uplatnil by sa tzv. fiktívny súhlas, vďaka ktorému človek môže stavať a stavebné povolenie získa dodatočne.

Lehoty sa určujú aj pre ďalšie úrady a orgány, ktoré vydávajú rozhodnutia v rámci stavebného procesu. Do 30 dní musí úrad rozhodnúť v prípade, že k žiadosti nie je potrebná obhliadka alebo ústne pojednávanie. V ostatných (zložitých) prípadoch má úrad na rozhodnutie 60 dní.

Drobné stavby netreba ohlasovať na úrade

Drobné stavby konečne dostanú svoju definíciu. Podľa nového zákona ide najmä o stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 50 m² a výšku 5 m. Príkladom sú kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, stavby na chov drobných zvierat, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov a garáže. Do tejto skupiny patria aj bazény s rozmermi do 25 m².

