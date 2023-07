Chorvátsko dnes zasiahlo zemetrasenie: Otrasy zaznamenali aj v obľúbenom prímorskom letovisku

Chorvátsko dnes ráno zastihlo slabšie zemetrasenie. Epicentrum sa nachádzalo 16 kilometrov od mesta Metković, blízko pri hranici s Bosnou a Hercegovinou.

Zemetrasenie sa odohralo krátko po deviatej hodine, ako informuje portál Refresher s odvolaním sa na chorvátsky portál Dnevik.hr.

Svedkovia uvádzajú silný rachot a chvenie bolo cítiť aj v mestečku Klek, ktoré je prímorským letoviskom a obľúbenou letnou destináciou.

#Earthquake (#potres) possibly felt 26 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/9HIZKKvBz7

— EMSC (@LastQuake) July 31, 2023