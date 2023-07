Chlapca bolelo oko: Lekári ostali v šoku z toho, čo mu z neho vytiahli, stáva sa to častejšie, ako by ste si mysleli

Aj pri obyčajnej bolesti hlavy sa občas človek zamyslí nad tým, či to nie je niečo vážne. Vo väčšine prípadov bolesť čoskoro pominie a nič vážne sa nedeje. Avšak lekári ostali prekvapení z toho, čo našli v oku 10-ročného chlapca, ktorý sa sťažoval na bolesť oka.

Z oka mu vytiahli 11 lariev

Ako informuje web Newswek, 10-ročnému chlapcovi z Turecka vletela do oka mucha. Bolo to síce nepríjemné, no nikto tomu nepripisoval nijakú vážnosť. O niekoľko dní neskôr ho ale začali trápiť extrémne bolesti. Rodičia ho preto vzali k lekárovi a ako píše Science Times, lekári neverili vlastným očiam. Pod očným viečkom chlapca totiž našli larvy. Celkovo ich odstránili až 11.

Našťastie, chlapcovi s veľkou pravdepodobnosťou nehrozia žiadne trvalé následky. Po odstránení lariev mu lekári predpísali antibiotické kvapky a bol prepustený do domácej starostlivosti. Podľa webu American Academy of Ophtalmology sa takéto veci stávajú častejšie, ako by ste si mysleli. Dochádza k nim však najmä v prípadoch, kedy je človek často v blízkom kontakte so zvieratami, napríklad, ak je niekto pastierom oviec.

Pozor si dávajte v týchto oblastiach

K nákaze larvami múch dochádza často aj v tropických oblastiach, pri riekach, na farmách alebo na miestach s nižším hygienickým štandardom. Larvy múch majú pozdĺž tela drobné háčiky, ktoré používajú na to, aby sa prichytili na telo svojej obete. Muchy neraz kladú larvy nielen do očí zvieratám či ľuďom, ale napríklad aj do nosa.

Ak ste boli v poslednom čase na mieste, kde by si vás muchy mohli vyhliadnuť a pociťujete bolesť, svrbenie a začervenanie očí, radšej vyhľadajte lekára.