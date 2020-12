Chcete vedieť manipulovať ľuďmi? Tieto knižky vám v tom pomôžu

Psychologická stránka toho, čo ľudia hovoria a robia, ale aj na čo myslia sa niekomu môže zdať úplne nepochopiteľná. Za každým činom sa však ukrýva skutočný dôvod, prečo ho niekto urobil. Tieto knihy vám ukážu, ako sa naučiť čítať ľudí vo svojom okolí, ale predovšetkým sa vyznať aj v samých sebe.

Prinášame vám tipy na skutočne zaujímavé čítanie, ktoré vám otvorí oči v mnohých smeroch. Autormi týchto kníh sú prestížni lekári, psychiatri alebo dokonca agent FBI. To, čo ich spája, je bohatá skúsenosť s najrôznejšími ľuďmi, ktorých sa naučili prečítať a tak predvídať. Pomocou praktických príkladov zo života to môžete vedieť aj vy.

Ako sa ľudia hrajú

Ak vás zaujíma psychológia fungovania medziľudských vzťahov, titul Ako sa ľudia hrajú od Erica Berna je pre vás povinnou jazdou. Jej hlavná myšlienka je opísaná hneď v úvode. My si reálne myslíme, že nadväzujeme vzťahy s ľuďmi, skutočnosť je však iná. Hráme totiž iba hry.

Tieto hry sú našou každodennou súčasťou, aj keď naše činy možno nenazývame práve hrami. Vedieme tie sexuálne, partnerské, hry so šéfmi a v neposlednom rade aj so svojimi priateľmi. Ak ste sa nad týmto nikdy nezamysleli, doktor Berne vám priblíži fungovanie ľudí v najrôznejších situáciách.

Kniha vyšla v origináli už pred 40 rokmi a odvtedy sa stala najoriginálnejšou a najvýznamnejšou knihou z oblasti modernej psychológie. Nájdete ju v slovenskom preklade Denisy Ghaniovej z roku 2019, napríklad na tomto odkaze.

Psychopatológia každodenného života

Sigmund Freud sa považuje za zakladateľa psychoanalýzy a celkovo patrí snáď medzi najvýraznejších psychológov všetkých čias. Podľa jeho teórií je ľudské správanie značne ovplyvnené jeho sexualitou. Vo svojom diele Psychopatológia každodenného života opúšťa od svojich náročných teoretických úvah a prináša túto oblasť zrozumiteľne, pre každého čitateľa.

Na príkladoch z reálneho života ukazuje pozadie ľudských činov a čo sa za nimi v skutočnosti ukrýva. Prečo ľudia zabúdajú na niektoré veci, prečo robíme chyby alebo čo je dôvodom toho, že zabúdame mená? Možno nás ani nikdy nenapadlo, že sa za týmto môže ukrývať niečo oveľa hlbšie. Vďaka tejto knihe však pochopíte nie iba seba, ale aj svoje okolie a celkové ľudské bytie.

Ak vás zaujíma psychologické hľadisko zdanlivo bežných činov a úkonov, ktoré sú súčasťou našich dní a sú v skutočnosti neobyčajné, čítajte napríklad tohto Freuda. Kúpiť si ho môžete prostredníctvom tohto odkazu.

Ako sa vyznať v cudzích ľuďoch

Malcolm Gladwell sa vo svojom diele Ako sa vyznať v cudzích ľuďoch venuje konkrétnym príkladom z histórie a skúmaniu ich medziľudských vzťahov. A v konečnom dôsledku toho, aké to malo následky.

Nájdeme v nej prípad Fidela Castra a psychologické vysvetlenie toho, ako sa mu darilo dlhú dobu vodiť za nos aj agentov CIA, ukazuje postavu Neville Chamberlaina a z čoho vychádzala jeho dôvera k diktátorovi Adolfovi Hitlerovi, ale aj príklady z nášho reálneho života, napríklad, prečo stúpajú sexuálne útoky na vysokých školách, ale aj aké mylné informácie o fungovaní vzťahov môžeme získať z filmov alebo seriálov.

Gladwell vo svojom titule vychádza z presvedčenia, že naša snaha vyznať sa v cudzích ľuďoch je v skutočnosti krajne pomýlená a to môže mať svoje následky. Čo teda urobiť, aby sme sa vyhli nedorozumeniam? Dočítate sa v tejto knihe, ktorú môžete nájsť priamo tu.

Myslenie rýchle a pomalé

Kniha Daniela Kahnemana nás zavedie do tajomných kútov ľudskej mysle a jeho fungovania. Vďaka nej nepochopíme lepšie iba konanie druhých, ale predovšetkým, z čoho vychádzajú naše rozhodnutia a myšlienky.

Naše myslenie podľa Kahnemana riadia dva systémy. Ten prvý je rýchly a intuitívny a druhý pomalší a logickejší. Množstvo našich rozhodnutí je v dôsledku rýchleho myslenia ovplyvnených všadeprítomnými intuitívnymi dojmami.

V knihe nájdeme pomocou uvedených príkladov pozitíva pomalého myslenia, ktoré môžeme začať využívať v bežnom svete, ale naučí nás aj to, ako sa správne rozhodovať v osobnom či pracovnom živote. Titul si môžete zakúpiť tu.

Ako prekuknúť druhých ľudí

Bývalý expert FBI, agent kontrarozviedky Joe Navarro, vo svojej príručke prináša tipy a triky, ako prekuknúť ľudí a byť vždy krok pred nimi. Ak totiž niekto niečo povie, ešte to neznamená, že to musí myslieť vážne alebo je to pravda.

Po svojich bohatých skúsenostiach s ľuďmi a ich zavádzaním vo svojom titule vysvetľuje, ako rýchlo niekoho prečítať. Ale naučí vás aj to, ako svojou rečou tela ovplyvňovať iných. Napríklad šéfa, ale aj svojich priateľov.

V knihe sa nachádza množstvo fotografií a vďaka nim čitateľ ešte jednoduchšie pochopí túto problematiku. Nájdete ju na tomto odkaze.

Obklopený idiotmi

Obklopený idiotmi sa zameriava naším vzťahom a pohľadom na ostatných ľudí. Aj keď jej názov môže pôsobiť drsne, pravý opak je pravdou. Thomas Erikson v nej vtipným spôsobom vysvetľuje, ako to, že niekomu nerozumieme, neznamená, že je idiot.

Zaoberá sa komunikáciou s ľuďmi a vysvetľuje, prečo nám to s niektorými ide hneď prirodzene a ďalší na nás doslova pôsobia nesympaticky. Pritom to tak nemusí byť a je to iba náš pohľad. Erikson rozdelil ľudí z hľadiska komunikácie do štyroch kategórií a ukazuje, ako sa naučiť komunikovať s každou z nich.

Kniha sa stala škandinávsky bestsellerom a vyšla v 33 krajinách po celom svete. Ak vás zaujala, kúpiť si ju môžete tu.

Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí

Dale Carnegie prináša vo svojej knihe praktické príklady, ako zapôsobiť na ľudí dobrým dojmom a celkovo, ako ku nim správne pristupovať.

Prináša šesť spôsobov, ako sa stať obľúbeným, deväť spôsobov, ako bez odporu zmeniť ľudí bez toho, aby sme ich urazili a dvanásť spôsobov, ako si získať iných na svoju stranu.

Ak vás vždy fascinovali spontánni ľudia, ktorí neustále všade hviezdili, všetci ich mali radi a boli zdanlivo nekonfliktní, táto kniha vám ukáže, ako na to. Nájdete ju priamo na tomto odkaze.