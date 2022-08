Cez ropovod Družba prestala tiecť na Slovensko ropa. Rusku neprešla platba za jej tranzit cez Ukrajinu

Moskva údajne nemôže kvôli západným sankciám zaplatiť za prevádzku južného krídla ropovodu Družba, informujú ruské médiá. Ukrajina preto musela prívod komodity zastaviť. K prerušeniu dodávok došlo pritom už na začiatku augusta. Družba zásobuje ropou okrem Slovenska napríklad aj Česko či Maďarsko, informuje CNN Prima News.

Dôvodom prerušenia sú problémy s platbou. Potvrdila to aj ruská spoločnosť Transnefť, informuje agentúra Bloomberg. Ruský prevádzkovateľ ropovodov nezaplatil ukrajinskému prevádzkovateľovi a Ukrajina preto ropu neposlala ďalej. Za vinníka pritom Moskva označila Ukrajinu, ktorá dodávky musela zastaviť.

Transneft mal peniaze na účet ukrajinského operátora poslať ešte 22. júla, platba ale nebola spracovaná a o šesť dní neskôr boli peniaze vrátené späť. Ruská Gazprombank, ktorá mala platbu spracovať, uviedla, že platba bola zamietnutá kvôli siedmemu balíčku sankcií, ktorý Európska únia uvalila na Rusko, informujú Novinky.cz. Slovnaft ponúka riešenie

Informáciu o prerušení dodávok už potvrdila aj slovenská rafinéria Slovnaft, ktorá s materským podnikom MOL navrhla Ukrajine a Rusku riešenie na obnovu dodávok. Tranzitné poplatky sa chystajú zaplatiť. Slovnaft teraz očakáva odpoveď na daný návrh. V prípade pozitívneho prístupu z oboch strán by dodávky mohli byť obnovené do niekoľkých dní.

Výrobný proces v rafinérii Slovnaft ale zatiaľ pokračuje bez prerušenia, uviedol jej hovorca Anton Molnár s tým, že na spracovanie sa využívajú všetky dostupné rezervy v systéme.

Ropovod Družba je najdlhším na svete. Začína v Rusku na východnom brehu Volgy a v Bielorusku sa delí do dvoch vetiev – severná vedie do Poľska a Nemecka, južná cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky.