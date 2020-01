Cestovateľské kino predstaví Švédsko a Nórsko, Transsibírsku magistrálu či Island

Obľúbený formát cestovateľským kín sa vracia do slovenských miest. Cestovatelia predstavia mnohé obľúbené krajiny.

Cestovateľské kino: Švédsko a Nórsko

Dychberúca príroda, ktorá je ich korunou. Vyberte sa do severských krajín, ktoré patria medzi európske klenoty. Dvorný prekladateľ svetoznámeho autora škandinávskych kriminálok na Slovensku Joa Nesbøa, ale aj ďalších populárnych spisovateľov, sa na sever Európy nevyberá len na stránkach kníh, ale aj ako vášnivý cestovateľ a sprievodca. Jozef Zelizňák nám vo svojom pútavom rozprávaní umožní nazrieť do duše týchto mrazivých krajín a prejsť si ich jedinečné zákutia.

Jozef Zelizňák

je sprievodca cestovnej kancelárie BUBO, ktorý žije Škandináviou už 25 rokov. Vyštudoval prekladateľstvo a tlmočníctvo, švédsky, nemecký a nórsky jazyk. Počas štúdia pôsobil na univerzitách v Berlíne, vo švédskom Lunde, v nórskom Osle a v Bergene. Prekladá najmä zo škandinávskych jazykov, má za sebou aj niekoľko prekladov z nemčiny. Boom severskej kriminálnej literatúry spôsobil, že v poslednom období sa venuje najmä tomuto žánru. Je dvorným prekladateľom Joa Nesbøa, preložil trilógiu Millennium aj šesťdielny epos Karla Oveho Knausgarda s názvom Môj boj.

Podujatie je organizované spolu s Film Europe s podporou: Nórska ambasáda v Bratislave a Švédska ambasáda vo Viedni.

25. januára, štart: 17:00 hod., Kino Film Europe, Bratislava lístky sú dostupné na tomto odkaze. Viac informácií na Facebooku.

Na Transsibírskej magistrále žiadne dni nie sú nudné. Zážitky sa spájajú s príbehmi ľudí

Vlakom až na koniec sveta! Staňte sa súčasťou príbehu najväčšej železničnej trati na svete! Transsibírska magistrála je nevšedné cestovateľské dobrodružstvo odohrávajúce sa na koľajniciach križujúcich najdôležitejšie mestá Ruska, nedotknutú prírodu Mongolska, pestrý Peking aj legendárny Čínsky múr. Cestovateľské kino sa v utorok 28. januára v KC Dunaj vydá spoznávať skryté krásy východnej Európy aj Ázie s cestovateľom Martinom Navrátilom, ktorý prezradí, čo všetko sa dá vidieť v “hoteli na kolesách”.

Výlet Transsibírskou magistrálou vyvoláva predstavu, že človek len leží a sedí nekonečne veľa dní vo vlaku. Čo všetko sa dá zažiť na tejto trase?

Martin Navrátil: Pre niekoho to nekonečné sedenie môže byť aj krásne. Sedem dní vo vlaku, keď vidíš len brezy, brezy a opäť brezy, môže byť vzrušujúce. Mňa na tom lákalo hlavne to, že nielen prejdem celé Rusko, ale aj spoznám ako vlastne vyzerá. Veľa cestovateľov navštívi len Moskvu a Petrohrad a myslí si, že tak vyzerá matička Rus. Keď však vidíš ako vyzerajú ruské mestá, dediny a hlavne ich okolie, máš už lepšiu predstavu. Do toho nekonečné debaty o politike a kultúre s miestnymi ti dotvoria celkový obraz, aké to tam vlastne je.

Takéto cestovanie isto prináša aj zaujímavé zážitky a stretnutia.

Martin Navrátil: Každým rokom ňou cestuje viac a viac turistov. Napriek tomu, že sa tam nedohovoríte po anglicky, veľa cestovateľov je z USA či Anglicka. Stále veľa Slovákov sa niečoho bojí a ja neviem čoho. Je to absolútne bezpečné a príbehy z 90. rokov o okrádaní sú bezpredmetné. Zážitky sú vždy iné a silné. Žiadne dni neboli nudné. Zážitky sa spájajú s príbehmi ľudí.

Ak sa niekto na tento výlet podujme, na čo sa má pripraviť a čo by mu nemalo chýbať v batohu?

Martin Navrátil: Netreba žiadnu špeciálnu prípravu a netreba nič. Všetko dostanete na mieste a dobe, kedy ľudia cestovali s paštétami už asi odzvonilo. Tú cestu si treba užiť so všetkým, čo ponúka. Mne nesmie chýbať kvalitná literatúra, aby som zabil čas.

28. 1. (utorok), štart: 20:00 hod., KC Dunaj, Bratislava, lístky sú dostupné na tomto odkaze. Viac informácií nájdete na Facebooku.

Kto sa rozhodne Island spoznávať na vlastnej koži, zažije neskutočnú, no drsnú krásu severskej prírody

Zem ohňa a ľadu, kde cítiť silu prírody, elfov a škriatkov. Cestovateľské kino sa v stredu 29. januára v žilinskom Smer Klube 77 vydá na magický ostrov Island. S návštevníkmi bude objavovať jeho pobrežie, vyberie sa na jeden z najkrajších trekov sveta a bude spoznávať, aké je to kráčať po ľadovci či zdolať aktívnu sopku Katla na snežnom skútri. Publikum sa v sprievode cestovateľa a fotografa Roberta Tarabu naladí na životný rytmus, ktorý určujú nekonečné lávové polia, nezbedné sopky, stovky vodopádov a tisícky oviec.

Aký čas ste strávili na Islande?

Robert Taraba: Island som po prvýkrát navštívil zhruba pred piatimi rokmi. Vtedy ešte ako cestovateľ a fotograf, ktorého lákal tento ostrov po mnohých jeho stránkach. Odvtedy sa na Island vraciam každý rok, a nie len raz do roka. Trávim tu čas, či už pracovne ako sprievodca, alebo súkromne fotografovaním, turistikou a inými aktivitami.

Čo treba na Islande vidieť? Aké miesta, ak by ste mali poradiť turistom?

Robert Taraba: Vraciam sa na Island roky a ešte stále som nevidel úplne všetko. No rozhodne sú tu miesta, ktoré nemožno pri vašej návšteve vynechať. Hlavné mesto Reykjavík vás dostane svojou atmosférou a nespútaným nočným životom. Jednou z povinných atrakcií je zlatý trojuholník, respektíve v angličtine golden circle. Do neho patrí národný park Thingvellir, kde je najlepšie vidieť trhlinu medzi Eurázijskou a Americkou platňou, a tak isto je to miesto založenia jedného z najstarších parlamentov sveta – Althing. Ďalším miestom je gejzír Geysir, ktorý dal pomenovanie tomuto prírodnému javu a jeho mladší brat Strokkur, ktorého erupciu zažijete na vlastné oči. Poslednou atrakciou tejto trojky je vodopád Gullfoss, ktorý patrí k jedným z najmohutnejších a najkrajších vodopádov Islandu. Keďže Island je okrem iného aj ostrov vodopádov, tak vynechať by návštevníci nemali ani vodopády ako Skógafoss, Seljalandsfoss, Svartifoss, Detifoss a Goðafoss. Islandské vnútrozemie je nespútané a pre mňa osobne je jeho najkrajšou časťou Landmannalaugar, často prezývaný ako dúhové hory.

29. 1. (streda), štart: 19:00 hod., Smer Klub 77, Žilina, lístky sú dostupné na tomto odkaze. Viac informácií sa dozviete na Facebooku.

Transsibírska magistrála zastavuje v desiatkach miest. Je len na vás, či ich spoznáte

Vlaková legenda a cesta, ktorú treba zažiť aspoň raz za život! Transsibírska magistrála je nevšedné cestovateľské dobrodružstvo odohrávajúce sa na koľajniciach krížujúcich najdôležitejšie mestá Ruska, nedotknutú prírodu Mongolska, pestrý Peking aj legendárny Čínsky múr. Cestovateľské kino spozná vo štvrtok 30. januára v nitrianskej Nájomnej jednotke 210 skryté krásy východnej Európy aj Ázie s cestovateľkou Nikolou Ryškovou, ktorá porozpráva a ukáže, čo všetko sa dá vidieť v “hoteli na kolesách”.

Transsibírsku magistrálu ako výlet hneď vyvoláva predstavu, že človek len nekonečne veľa dní vo vlaku. Čo všetko sa dá zažiť na tejto trase? Cez aké krajiny sa cestuje?

Nikola Ryšková: Transsibírska magistrála je železničná trať medzi Moskvou a Vladivostokom a celá trasa trvá sedem dní. Neznamená to však, že vlak ide v jednom kuse sedem dní a nikde nezastavuje. Asi mnohých prekvapím, ale je to úplne naopak. Ak si správne pamätám, Transsibírska magistrála má počas toho týždňa viac ako 60 zástavok. Stojí približne každé dve, tri hodiny a podľa toho, v akom mieste stojí, trvá aj doba zastavenia. Vo veľkých mestá stojí aj 45 minút, naopak v malých mestečkách alebo dedinkách to môže byť zopár minút. Je len na vás, či sa z nej rozhodnete vystúpiť a prebádať nejaké ruské mesto, alebo budete sedem dní vkuse na palube vlaku. Transsibírska magistrála teda ide iba cez Rusko. Okrem nej však je aj Transmongolská magistrála, ktorá vedie cez Rusko a Mongolsko až do čínskeho Pekingu.

Je takýto výlet, ak by si chcel dať človek celú trasu, drahý špás?

Nikola Ryšková: Cestovanie po Rusku na Transsibírskej magistrále nie je vôbec drahý špás. Je to určite lacnejšie, ako si mnohí z nás myslia. Lístky na vlak sa dajú zohnať relatívne lacno, za pár stoviek eur, najmä ak si ich človek zahovorí o pár mesiacov dopredu. Ubytovanie a strava sú v Rusku veľmi lacné. Na noc sa viete ubytovať v hosteli za sedem eur, obedové menu vás vyjde na dve, tri eurá. Podľa mňa problémom pri cestovaní magistrálou nie sú pre ľudí peniaze, ale čas. Ak ju chcete celú prejsť a zastavovať sa aj v rôznych miestach, tak si musíte vyhradiť asi dva týždne, čo je pre veľa ľudí odstrašujúce, pretože, ak si už vezmú toľko dní voľna, zväčša chcú ísť do tepla k moru, a nie cestovať vlakom po Rusku. Navyše, naplánovať tento výlet tiež stojí kopec času. Myslím si, že toto sú dva faktory, ktoré ľudí pred cestou odrádzajú.

30.1. (štvrtok), štart: 19:00 hod., Nájomná jednotka 210, Nitra, lístky sú dostupné na tomto odkaze. Viac informácií nájdete na Facebooku.

