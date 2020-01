Česko chce na obežnú dráhu do roku 2024 vyslať vlastné satelity. Pracuje aj na umelej inteligencii

Česká republika by mohla do niekoľkých rokov vyslať do vesmíru vlastné družice. Pracovali by v prospech aliančného satelitného centra SATCEN ČR, ktoré prevádzkuje česká tajná služba Vojenské spravodajstvo (VZ).

Jeho úlohou je vyhodnocovať pre NATO, ale aj pre českú armádu a české inštitúcie, snímky a dáta z vesmíru či lietadiel. V rámci projektu národnej satelitnej technológie sa počíta s vyslaním viacerých družíc väčšej veľkosti, povedala pre ČTK hovorkyňa VZ Alžbeta Riethofová.

Plnú operačnú činnosť satelitného centra SATCEN ČR spustilo Vojenské spravodajstvo začiatkom tohto roka. Na jeho vybudovanie ministerstvo obrany vynaložilo stámilióny korún. Vzhľadom k tomu, že projekt spadá pod tajnú službu, sa veľa podrobností nezverejňuje.

Centrum má vyhodnocovať napríklad spravodajské fotografie z družíc či z lietadiel. Zriadené bolo v rámci českého záväzku v Severoatlantickej aliancii. Experti v ňom na základe získaných dát poskytujú informácie potrebné vojakom v misiách, ale aj českým úradom. Armáda tak môže napríklad preveriť bezpečnosť ciest, po ktorých by sa mali vojaci v cudzom prostredí vydať, alebo analyzovať pohyb protivníka. Dáta môžu byť využité aj pri oslobodzovaní rukojemníkov. Hasiči získajú informácie o požiaroch, o rozsahu povodní či o chemických haváriách. Informácie môžu slúžiť aj pre lesníkov alebo poľnohospodárov pri sledovaní polí a lesov.

Práve v súvislosti so SATCEN Vojenské spravodajstvo plánuje do budúcna projekt národnej satelitnej technológie, ale tiež využívanie umelej inteligencie alebo projekt STRATOM (stratosférický obrazový systém), ktorý by zabezpečil prieskumné obrazové informácie z českého územia.

Obstaranie vlastnej národnej satelitnej technológie je plánované pod projektom nazvaným GOLEM (globálny orbitálne elektrooptický systém). Realizovaný by mohol byť do roku 2024. Riethofová ČTK povedala, že projekt národnej satelitnej technológie počíta s vývojom a výrobou viac družíc väčšej veľkosti. Zapojený do neho bude český obranný priemysel, univerzity a špecializované technologické spoločnosti. „Projekt by zaistil absolútnu dátovú nezávislosť Slovenskej republiky, čo môže byť dôležité napríklad pri výnimočných stavoch,“ poznamenala.

Spravodajcovia v súčasnosti môžu využívať pre získanie potrebných snímok databázy alebo spojenecké, ale aj komerčné zariadenia. Národné družice by im umožnili získať nezávislosť, pretože by mohli zhotovovať potrebné dáta kedykoľvek. K dispozícii by tak mali celý reťazec kozmického obrazového prieskumu.

Vojenské spravodajstvo tiež počíta s tým, že v rámci SATCEN začne využívať aj umelú inteligenciu. Vyvíja preto projekt MODES. „Či je modulárny expertný systém využívajúci strojové učenie, ktorého schopnosťami bude automatická detekcia, extrakcia a identifikácia záujmových objektov (napríklad vojenskej techniky) na satelitných snímkach,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že projekt je vyvíja v rámci českého výskumu a vývoja za účasti českých spoločností.

SATCEN podporuje aliančných partnerov, českú armádu i štátne úrady či integrovaný záchranný systém. „Vďaka tejto novej schopnosti, ktorou prispievame do kolektívnej obrany, zvyšujeme kredit ČR v aliancii a potvrdzujeme naše spojenecké záväzky,“ uviedol minister obrany Ľubomír Metnar. Centrum začalo VZ podľa svojho riaditeľa Jána Berouna budovať v roku 2018. „Vďaka našej historickej skúsenosti s obrazovým spravodajstvom a odborníkom, ktoré máme, je dnes plne funkčný a plní svoje úlohy, ktoré prispievajú k bezpečnosti našej krajiny a našich spojencov,“ uviedol.

Riaditeľ SATCEN ČR Ladislav Stahl uviedol, že technologicky a svojimi schopnosťami patrí centrum medzi svetovú špičku. „Veľmi ma prekvapil záujem mladých ľudí o pracovné uplatnenie v satelitnom centre, najmä ich motivácia vychádzajúce nielen z odborného hľadiska, ale aj záujmu podieľať sa na zaistenie bezpečnosti našej republiky,“ podotkol.