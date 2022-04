Česi opäť pomáhajú nacistom, tvrdia nahnevaní Rusi. Naši susedia poslali na Ukrajinu desiatky tankov

Česká vláda sa rozhodla pre odvážny krok a ako a prvá členská krajina NATO poslala do Kyjeva tanky a obrnené vozidlá pechoty. Ako však informuje portál CNN Prima News, Rusom sa tento krok príliš nepáči.

Česko v utorok poslalo na Ukrajinu niekoľko desiatok tankov typu T-72 a bojových vozidiel BVP-1. Vojenská technika pochádza z mobilizačného skladu českých ozbrojených síl. Ide o staršie typy nemodernizovaných tankov T-72, ktoré mala česká armáda v zálohe, a staré bojové vozidlá československej výroby BVP-1.

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH

— OSINTdefender (@sentdefender) April 4, 2022