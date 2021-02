Celoplošné opakovanie ročníka určite nebude. Gröhling tvrdí, že má pri vakcínach pre učiteľov dohodu s Krajčím

Prvými dávkami vakcín od AstraZeneca, ktoré majú prísť budúci týždeň na Slovensko, sa budú očkovať prioritne učitelia. Pôjde najmä o tých, ktorí vyučujú prezenčne. Po piatkovom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že takto zmenil očkovaciu stratégiu.

Minister školstva Gröhling ale v relácii televízie Markíza Na telo plus povedal, že učitelia by sa mali očkovať vakcínami od Pfizer a Moderny, nie od firmy Astra Zeneca. Potvrdené to však ešte nie je, zatiaľ ministri o dohode rokujú.

Rovnako sa vyjadril aj k celoplošnému opakovaniu ročníka, čo je téma, ktorá zaujíma mnohých rodičov aj študentov. Podľa ministra to neprichádza do úvahy, pretože by ročník muselo opakovať približne 50-tisíc žiakov, čo nie je kapacitne možné.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling potvrdil, že so šéfom rezortu zdravotníctva o prednostnom očkovaní učiteľov hovoril v posledných týždňoch. Gröhling dodal, že okrem toho štátne hmotné rezervy poskytnú 100 000 respirátorov a 21 000 štítov. “Budeme ich na školy distribuovať v priebehu nasledujúceho týždňa,” dodal.

Jarné školy budú dobrovoľné

Žiaci budú môcť počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vytvára túto možnosť pre základné a stredné školy s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi a podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŠVVaŠ SR.

Jarnú školu je možné organizovať na základných a stredných školách a v ročníkoch, ktoré majú rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu. Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú výučbu zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy môže umožniť konanie jarnej školy. Podmienky na testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov prípadne žiakov sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní.

Je na rozhodnutí zriaďovateľa a riaditeľa základnej školy alebo strednej školy, či jarnú školu pre svojich žiakov sprístupní. Rovnako je na rozhodnutí zákonného zástupcu, či túto možnosť pre svoje dieťa využije. Možnosť realizácie jarnej školy závisí tiež od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie na národnej, regionálnej a školskej úrovni počas obdobia jarných prázdnin.

Pri organizácii jarnej školy platia v oblasti testovania či vytvárania skupín tie isté pravidlá, ako pre školy a školské zariadenia určené rozhodnutím ministra školstva, platnými uzneseniami vlády, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a COVID automatom. Prvé jarné školy sa začnú budúci týždeň na strednom Slovensku, keď sú naplánované v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Vyplýva to z usmernenia rezortu školstva k jarným školám. V týždni od 22. do 26. februára sa môžu realizovať v Košickom a Prešovskom kraji, v termíne od 1. do 5. marca zas v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.