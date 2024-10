Čakali sme v dlhom rade, podľa niektorých je to pasca. Boli sme na jednom z najdlhších visutých mostov sveta neďaleko hraníc

Iba pred niekoľkými mesiacmi bola len kúsok od slovenských hraníc sprístupnená turistom nová atrakcia – visutý most, o ktorom sa hovorí, že je druhý najdlhší na svete, no podľa niektorých by dokonca mal byť držiteľom rekordu. Možno aj na základe toho sa sem hrnú turisti z rôznych krajín. Niekoľko vecí nás ale nemilo prekvapilo.

Je najdlhší na svete?

Ako informuje web Kirándulás tervező, začiatkom júna v maďarskom meste Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom) sprístupnili turistom jednu z najnovších, ale aj najvýznamnejších atrakcií – Nemzeti Összetartozás Hídja, v preklade Most národnej jednoty. Nové Miesto pod Šiatrom bolo veľkým lákadlom aj doteraz, po otvorení mosta sa sem ale začalo hrnúť ešte viac ľudí. Rozhodli sme sa, že sa tam pozrieme aj my. Z Košíc nám cesta autom trvala len hodinu.

Most pre peších podporovaný oceľovými lanami (aj vďaka tomu je táto stavba unikátom) sa nachádza vo výške približne 80 metrov medzi kopcami Szárhegy a Várhegy a má dĺžku o niečo viac ako 700 metrov. Jednoznačne ide o najdlhší visutý most v Maďarsku. Podľa niektorých zdrojov je to však aj najdlhší visutý most na svete.

Zľavomat informuje, že most v Novom Meste pod Šiatrom mal byť pôvodne skutočne novým držiteľom rekordu. V Česku ale medzičasom stihli pre verejnosť otvoriť most Sky Bridge 721 vo výške 95 metrov a s dĺžkou 721 metrov. Rozdiel medzi nimi ale spočíva v tom, že most v Maďarsku je lanový, zatiaľ čo ten v Česku je podporovaný pylónmi a podľa webu Denik.cz do jeho dĺžky architekti zarátali aj pevnú plochu mosta. Vzdialenosť medzi dvoma podperami predstavuje 695, čo je skutočne menej ako v prípade Mosta národnej jednoty. Za najdlhší visutý most na svete ho označuje napríklad aj web Szabad föld, ale aj ďalšie zdroje.

Prvé prekvapenie ešte pred parkoviskom

Prvé prekvapenie nás čakalo ešte predtým, ako sme sa vôbec dostali na parkovisko. Na úzkej jednosmernej ceste vedúcej k parkovisku šlo hneď po sebe niekoľko áut so slovenskými poznávacími značkami. Pasažieri zrejme nepochopili, že jednou cestou sa na parkovisko prichádza a z opačného smeru sa odchádza, aj keď to bolo, podľa nášho názoru, vyznačené zreteľne.

Parkovisko bolo bezplatné a pomerne veľké. Videli sme tu autá so slovenskými, poľskými, či rakúskymi poznávacími značkami. Návštevníci sa tu môžu občerstviť v malom bufete. Nachádza sa tu aj malé detské ihrisko a stanovište na uzamykanie bicyklov, ako aj bezplatné toalety. V stánku sme si zakúpili lístky, pričom na osobu nás stál 5 000 forintov (v prepočte približne 12,50 eura). Zaplatiť je možné aj kartou.

Po kúpe lístka ale niektorí návštevníci zrejme ostali trochu nemilo prekvapení. Ak sa totiž chcete dostať z parkoviska k mostu, musíte vyšliapať ešte pár stoviek metrov do prudkého kopca. Cestou sme stretávali postarších ľudí, ktorí si niekoľkokrát potrebovali oddýchnuť. Podaktorí to považovali tak trochu za pascu, cestou možno uvažovali nad tým, že ak by boli vedeli, do čoho sa púšťajú, možno by si to radšej rozmysleli. Najväčší šok ale prišiel až pri samotnom moste.

