Čaká nás horúci víkend, ručičky teplomerov sa zbláznia. Najteplejšie bude v tento deň, potom príde zlom

Na Slovensku treba v závere týždňa počítať s horúčavami. Mali by byť znesiteľnejšie ako tie predošlé. Pre nízku vlhkosť sa totiž neočakáva dusno ani horúce noci. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Ako informuje iMeteo, teplota by mohla prelomiť hranicu až +35 °C.

„Európu čaká ďalšia vlna veľmi vysokých teplôt. Do našej oblasti totiž začína prúdiť veľmi teplý vzduch od juhozápadu, ktorý už počas dnešného dňa prinesie teploty, ktoré sa dostanú cez hranicu +30 °C,“ píše iMeteo.

„Tu sa však teploty nezastavia a počas víkendu postupne na našom území prelomia hranicu +35 °C. Južne od Slovenska však bude ešte teplejšie. Teploty by sa mohli dostať dokonca cez +40 °C,“ píše portál.

„Už počas dnešného dňa by sa mali teploty na našom území dostať v najteplejších okresoch Slovenska až nad tropickú úroveň +30 °C. Maximálne teploty sa dostanú na +25 až +32 °C. V sobotu sa čaká slnečný deň a mal by to byť najkrajší deň z celého týždňa. Zároveň je na našom území prvá príležitosť k tomu, aby teploty prekročili hranicu +35 °C,“ vysvetľuje.

Nedeľa by mala byť najteplejšia

„Príliv teplého vzduchu bude do našej oblasti vrcholiť. Vplyvom toho sa teploty budú dostávať až cez hranicu +35 °C. Najteplejšie by malo byť na juhu Podunajskej nížiny a vo Východoslovenskej nížine, kde sa teploty dostanú až na hodnoty okolo +37 °C,“ dodáva.

„Našu oblasť tak čaká ďalšia vlna horúčav, ktorá by mala vyvrcholiť v nedeľu. Popoludní začne postupovať studený front, ktorý prinesie búrky a ukončenie horúčav,“ uzatvára portál iMeteo.

Noci však možno pre nízku vlhkosť očakávať chladnejšie. „V dolinách a kotlinách bude ešte aj v noci na sobotu pod 10 stupňov Celzia a tropické noci (teplota minimálne 20 stupňov Celzia a viac) začnú až v nedeľu, aj to väčšinou len na juhozápade. Celkovo by tak mala byť nastávajúca vlna horúčav znesiteľnejšia ako tie predošlé,“ píšu meteorológovia zo SHMÚ .