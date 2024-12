Čaká na motoristov nový typ dane? Tento spôsob sa zrejme nebude páčiť všetkým, dotknúť by sa mal konkrétnych vozidiel

Jednotlivé európske štáty si do najbližších rokov jasne stanovili ciele, ktoré by v rámci takzvanej zelenej politiky chceli splniť. Okrem iného sa spomína zákaz spaľovacích motorov a prechod na elektromobilitu. Kým väčšina navrhovaných krokov a benefitov hrá v jej prospech, vo Švajčiarsku sa pripravuje návrh nového zákona, ktorý sa nemusí páčiť všetkým.

Ako informuje portál TopSpeed.sk, počet majiteľov elektrických vozidiel sa naprieč Európou postupne zvyšuje. Platí to aj o spomínanom Švajčiarsku, ktoré taktiež tento záujem eviduje. Na jednej strane ide pre kompetentných o dobrý signál, no ruka v ruke sa rokmi môže objaviť aj negatívny dosah. Konkrétne teda na štátnu kasu, nakoľko sa krajinám zníži príjem zo spotrebnej dane z pohonných hmôt.

Asi netreba hovoriť, že ide o zásadné položky, ktoré by sa vplyvom elektromobilov mohli znížiť. Vládni predstavitelia tak hľadajú nové riešenia, pričom vo Švajčiarsku sa má pripravovať zákon o novej forme zdaňovania automobilovej dopravy. Podľa medializovaného zámeru by sa platilo za každý prejdený kilometer. Vyzbierané financie by mali byť použité na financovanie výstavby a rekonštrukcie ciest v krajine.

„Táto iniciatíva vychádza aj zo záveru, že daň z elektromobilmi spotrebovanej elektrickej energie by sa v praxi nedala vôbec vypočítať,“ vysvetľuje návrh zákona TopSpeed.sk. Majitelia elektrických vozidiel by tak platili daň v závislosti od toho, koľko kilometrov na svojom aute prešli. Objavujú sa tiež špekulácie, že podobné návrhy by mohli šoférov presunúť z áut do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy, čím by sa cesty ešte viac odľahčili.

V súčasnosti nie je jasné, či takáto novinka vôbec do praxe vstúpi. Ak by sa tak aj stalo, údajne to nebude skôr, ako v roku 2030. Pri kúpe elektromobilu však u predajcov či vlád stále skôr prevažujú benefity, ktoré zahŕňajú rôzne formy dotácií, príspevkov na nabíjanie, platobné úľavy, vyhradené parkovanie a nedávno sa dokonca spomínali samostatné pruhy na diaľniciach. A stimulov zrejme bude musieť prísť ešte viac, nakoľko časť európskych štátov prechod na elektromobilitu zatiaľ nezvláda podľa predstáv.