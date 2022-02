Býka rieka odplavila 80 kilometrov cez vysoké vodopády. Zázračne prežil a objavil sa o týždeň neskôr v černicovom kríku

Mladého býka strhlo počas záplav na západnom pobreží Nového Zélandu do prudkej rieky.

Býka pravdepodobne vzápätí silný prúd rieky niesol celých 80 kilometrov, pri čom sa v jednom bode rieky dostal dokonca k vodopádu, ktorý tiež prekonal.

Vďaka vysokým zrážkam sa tomu nedalo vyhnúť

Ako informuje portál The Guardian, býk patril chovateľovi jeleňov a dobytku Tonymu Peacockovi. Ten uviedol, že sa 10. februára 18-mesačný býk pásol spolu s 37 ďalšími vo výbehu v oblasti Shenadoah nad riekou Maruia, keď sa spustil prívalový dážď.

„Boli to najväčšie zrážky, aké som kedy na svojej farme videl. Predpoveď bola 60 milimetrov, ja som na zrážkomeri zachytil viac ako 160 milimetrov.“ Podľa slov samotného farmára sa na dážď v rýchlosti ani pripraviť nedalo a okrem 18-mesačného býka strhol prúd ďalšie dva kusy.

Farmár dostal o týždeň telefonát od firmy Ospri, ktorá sleduje akcie a burzu.

„Povedali mi, že nejaký farmár vo Westporte má jedného z mojich býkov.“ Peacock dostal od firmy telefónne číslo.

„Zavolal som tam. Na linke bol farmár, ktorý mi povedal, že počas ranného pasenia svojich kráv počul v šuchotanie z černicových kríkov. Vzápätí z nich vystrčil hlavu herefordský býk.“ Podľa slov kolegu vyzeral, že potrebuje trochu „odpočinku a relaxu“.

Farmár je presvedčený, že býk zažil monumentálny výlet – zmietnutého do rieky Maruia prekonal 10 metrov vysoké vodopády, napojil sa na rieku Buller pod O’Sullivanovým mostom a prešiel dlhú, kľukatú cestu cez skalnatý vrch rieky Buller a dolný tok. Nakoniec sa vyhol tomu, aby ho prúd zmietol do mora.

„Myslím, že teraz získa status legendy a pôjde do dôchodku, aby vo výbehu odpočíval s inými kravami. Dnes mi volal chlapík, ktorý by k nemu chcel poslať mladú jalovicu, aby so pokúsila získať pre neho nejaké dobré chovné zásoby,“ dopĺňa farmár.