Bude to mimoriadne tesné: Posledný prieskum Ipsosu ukazuje vyrovnané šance Korčoka a Pellegriniho

Moratórium začne platiť už o pár hodín. Prieskumné agentúry preto zverejňujú posledné výsledky, ktoré ukazujú, že boj o prezidentské kreslo bude mimoriadne tesný. Posledný model agentúry Ipsos, ktorý zbieral dáta pre Denník N, zbieral dáta medzi 30. marcom a 2. aprílom.

Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok. Získal by 50,1 percenta hlasov. Peter Pellegrini by teda zaostával len minimálne, získal by 49,9 percenta hlasov.

Víťazstvo bude veľmi tesné

Rozdiel je podľa denníka taký malý, že tieto výsledky nie je možné interpretovať s tým, ktorý z kandidátov je vo vedení. Ipsos zohľadňuje odchýlku na úrovni 3,9 percenta.

Volebný model pritom ráta s účasťou na úrovni 48 percent. K volebným urnám by teda prišlo menej voličov ako v prvom kole, kedy svoj hlas odovzdalo 51,91 percenta ľudí.

Vyššia účasť podľa Ipsosu predikuje, že vyššia účasť o niečo viac praje Petrovi Pellegrinimu. Ak by prišlo voliť 54 percent voličov, Pellegrini by skončil s 51,5 percenta hlasov, Korčok s 48,5 percenta.

Analytik Roman Pudmarčík z Ipsosu tvrdí, že stále platí, že voľby rozhodnú podporovatelia Štefana Harabina. „Ak ich príde voliť aspoň viac ako polovica, môže to výrazne zvýšiť šancu na Pellegriniho víťazstvo. Samozrejme, aj pri vyšších účastiach sú rozdiely medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim na úrovni štatistickej chyby, preto nás čaká dramatická volebná noc s neistým víťazom volieb,“ vysvetľuje Pudmarčík.