Boli sme v najhoršie hodnotenej reštaurácii v Košiciach: Čakalo nás studené jedlo, odmeraná obsluha a bloček z koša

Recenzie a hodnotenia môžu pre konkrétne podniky znamenať pochvalu, vzostup, či udržanie úrovne, no platí to aj naopak. Negatívne zážitky znižujú renomé prevádzky a mnoho ľudí dokonca odradia od návštevy. My sme sa však práve kvôli recenziám rozhodli navštíviť to najhoršie hodnotené miesto na jedenie v Košiciach, aby sme sa o tom presvedčili na vlastné oči.

Po návšteve najhoršej reštaurácie v Bratislave a najhoršieho baru v chorvátskom Zadare sme sa rozhodli pozrieť sa aj do metropoly východu. Košice majú podľa posledného sčítania stále niečo vyše 229-tisíc obyvateľov a patria k mestám, kde je okrem kultúry či služieb rozvinutá aj gastronómia.

V Košiciach sa nachádzajú desiatky vysoko hodnotených podnikov, ktoré patria k špičke vo svojom odvetví a kvalitné renomé majú aj u ľudí z iných miest, či dokonca zo zahraničia. Na druhej strane sú však aj podniky, pri ktorých sa pekné slovo hľadá medzi recenziami len veľmi ťažko. Príkladom je aj Andiamo Express.

V článku sa dozviete aj: aké recenzie má Andiamo Express;

aké sme mali prvé dojmy z prevádzky;

čo nás zaskočilo na zamestnancoch;

prečo bol problém v takmer každej objednávke;

prečo sme nedostali bloček.

Prevádzka, ktorá sa nachádza v nákupnom centre Aupark v centre mesta, je súčasťou foodcourtu a teda sa nedá tvrdiť, že by išlo o samostatnú reštauráciu. Tak či onak, ak sa snažíte v rámci Košíc a okolia nájsť najhoršie hodnotené miesto, kde podávajú jedlo, narazíte priamo na Andiamo Express. Ide o sieť podnikov, kaviarní, cukrární, reštaurácií a pivných pubov v Košiciach, Prešove či dokonca aj v Prahe.

Najhoršie hodnotenou prevádzkou je ich „stánok“ v Auparku, pričom nielen na Revieweuro, ale aj na Google má až 81 recenzií a celkové hodnotenie len 1,6*. Medzi najčastejšie komentáre od ľudí, okrem nízkeho počtu hviezdičiek, sa radia najmä poznámky smerom k drzej obsluhe, nízkej kvalite jedál či veľmi dlhej čakacej dobe na jedlo. O tom, či je to naozaj pravda, sme sa vybrali presvedčiť priamo do druhého najväčšieho mesta na Slovensku.

Záhada ukrytá vo foodcourte

Košický Aupark je miesto, kde sa počas dňa premelie množstvo ľudí, medzi nimi sme vo štvrtok podvečer aj my. Smerujeme k foodcourtu, kde sa návštevníkovi otvárajú široké možnosti stravovania od populárnych franšíz Burger King či KFC, cez ázijské jedlo až po kebab. Nás však zaujíma len jedno konkrétne miesto.

Hodinky ukazujú pár minút po 17:00, pri výdajnom pulte Andiamo Express sa nachádzajú ďalší traja zákazníci, ktorých objednávka prebiehala podobne komplikovane, ako tá naša. Prichádzame na rad, pričom nás ráznym hlasom oslovuje pani servírka s otázkou, čo si dáme.

Ponuka na tabuliach nad pultom vyzerá bohato, veľmi zaujímavo a v neposlednom rade aj chutne. Priateľka si objednáva gnocchi so syrovou omáčkou, na čo dostáva rýchlu odpoveď, že toto jedlo nemajú a má si vybrať len z toho, čo vidí pred sebou na pulte. Hneď je teda jasné, že podnik funguje primárne ako „jedáleň“, kde si zákazník vyberá z niekoľkých už pripravených jedál.

Objednávka patrila k tým komplikovanejším

Objednávku teda meníme na penne so syrovo-brokolicovou omáčkou. Pri tomto type obsluhy a servírovania sa očakáva, že jedlo v nádobách je konštantne prihrievané, aby bolo zákazníkovi podané čo najrýchlejšie. V prípade Andiamo Express ide však o veľký omyl. Penne sú už na pohľad staršie a pravdepodobne nie čerstvé. Servírka ich naberá na tanier a odchádza do kuchyne, kde ich podľa chuti a výzoru šupla na chvíľu do mikrovlnky. Pridáva omáčku, strúhaný syr a podáva nám tanier. Cena za toto jedlo činí 5,9 eura.

Ja som si vybral gyros v tortile, pričom dostávam rovnakú reakciu, že nemajú mäso a mám si tiež vybrať len z toho, čo vidím uvarené pred sebou. Zaujal ma štítok s kuracím Cordon bleu, no pani zamestnankyňa mi nepodala inú odpoveď, než len to, že ani tento pokrm nie je dostupný. Do tretice všetko dobré, vravím si pri objednávke rezňa v cestíčku s varenými zemiakmi. Ten mám do pár desiatok sekúnd na tácke, cena je pravdepodobne rovnaká ako pri cestovinách. Prečo tá neistota ohľadom ceny? Dozviete sa neskôr.

Pri pokladni na nás výzorom aj vôňou zapôsobila pizza, ktorú podnik predáva ako slice za 2 eurá, alebo vo veľkosti XXL za 14 eur. Vyberáme si teda jeden kúsok s paradajkou, olivami a zdá sa, že aj s cuketou, keďže jej tam je veľmi málo. Už by sme aj dostali bloček, no požiadali sme ešte o čapovanú fantu. Bez otázky, či malú, strednú alebo veľkú sme dostali na tácku trojdecový pohár s nápojom. Celková cena objednávky činila 15,9 eura.

Recenzie sa až tak nemýlili

Množstvo recenzií na Google odkazovalo na drzý personál. My sme sa snažili k pani servírke správať so všetkým rešpektom, no úplne chápeme, prečo môže vystupovanie tamojších zamestnancov pôsobiť arogantne. Odpovede boli strohé, bez záujmu získať si zákazníka, viaceré z nich obsahovali povzdych či dokonca zvýšenie hlasu. V tomto sa zákazníci rozhodne nemýlili.

Pani za pultom sme tiež oslovili s otázkou, prečo majú na stene tabule s lákavým jedlom, keď ho vlastne neponúkajú. Odpoveď znela, že jedlá na objednávku nerobia a ľudia si musia vybrať len z toho, čo majú navarené. Odvetili sme, že na čo tam tá ponuka svieti, keď nie je platná. Kývnutie plecami a slová typu, že vedenie o tom údajne bolo upovedomené, no nič s tým nerobí, zakončilo náš pobyt pred objednávacím pultom. Servírka nám ešte jedným dychom popriala dobrú chuť.

Nekvalitná cestovina, studené zemiaky