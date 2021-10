Bola to moja priateľka. Alec Baldwin prvýkrát prehovoril o nehode na pľaci, počas ktorej zastrelil svoju kolegyňu

Alec Baldwin prehovoril na verejnosti po prvý raz, odkedy začiatkom tohto mesiaca omylom zastrelil kameramanku Halynu Hutchins vo filme, ktorý sa odohrával vo filme a povedal: „Bola moja priateľka“.

Ako píše BBC, Herec v rozhovore s novinármi povedal, že by bol za obmedzenie budúceho používania strelných zbraní pri filmovej produkcii, aby sa chránila bezpečnosť ľudí.

Polícia mi zakázala rozprávať o vyšetrovaní, toto je situácia “jedna k miliarde”

Herec upozornil na to, že polícia mu nariadila, aby nehovoril o prebiehajúcom vyšetrovaní. Prokuratúra tvrdí, že v prípade nevylúčila podanie trestného oznámenia.

Pani Hutchinsovú (42) omylom herec zastrelil na natáčaní westernového filmu Rust v americkom štáte Nové Mexiko, keď pán Baldwin nevedomky vystrelil z pištole nabitej skutočnou guľkou. Režisér filmu Joel Souza bol tiež postrelený do ramena, ale nehodu zvládol s malým zranením a v ten istý večer bol prepustený z nemocnice.

“Bola to moja priateľka. V deň, keď som prišiel do Santa Fe a začal som fotiť, vzal som ju na večeru s Joelom,” povedal Baldwin fotografom, ktorí ho s jeho rodinou v štáte Vermont sledovali.

Boli sme výborný štáb

“Boli sme veľmi, veľmi dobre fungujúci štáb, ktorý spolu natáčal film a potom sa stala táto hrozná udalosť.” Video z výmeny zverejnil web TMZ. Baldwin povedal, že incident bol udalosťou, ktorá je “jednou z bilióna”, a že nehody tohto druhu sa stávajú veľmi zriedkavo.

“Neustále úsilie o obmedzenie používania strelných zbraní na filmových scénach je niečo, čo ma mimoriadne zaujíma,” dodal.

V stredu vyšetrovatelia uviedli, že z režisérovho ramena bol odstránený “olovený projektil” a zdá sa, že išlo o živý náboj. Povedali, že v súvislosti s bezpečnosťou na scéne panuje živá diskusia.

Medzitým právnici Hannah Gutierrez-Reedovej, zbrojárky, ktorá mala na starosti zbrane na scéne na Ruste, vydali tento týždeň vyhlásenie, v ktorom uviedli, že nevie, odkiaľ “prišli živé náboje”.

Povedali, že „nikdy nebola svedkom toho, že by niekto strieľal z týchto zbraní naživo, a ani by to nedovolila“ a obvinili producentov, že obmedzovali prácu a vytvárajú nebezpečné pracovné podmienky.