Bojoval aj s vlastným otcom: Jeden z najslávnejších anglických panovníkov zrejme ani nevedel po anglicky

Kráľ Richard Levie srdce vošiel do dejín najmä vďaka úspešnému ťaženiu vo Svätej zemi. Historické pramene na neho spomínajú ako na zdatného a nekompromisného bojovníka s prchkou povahou a komplikovanými rodinnými vzťahmi. Časté sú aj špekulácie o jeho sexuálnej orientácii.

V článku sa dozviete: prečo prevláda názor, že Richard neovládal angličtinu;

vďaka čomu dostal svoju prezývku;

aké významné vojenské úspechy dosiahol;

ako vyzerali komplikované vzťahy v jeho rodine;

prečo nezanechal žiadnych potomkov.

Jeden z najslávnejších anglických panovníkov zrejme ani nevedel po anglicky

Richard I. sa narodil v septembri 1157 ako tretí syn kráľa Henricha II. a Eleonóry Akvitánskej. Aj keď sa jeho meno spája predovšetkým s Anglickom, väčšinu svojej mladosti strávil pri svojej matke v Poitiers, nakoľko jeho rodičia žili odlúčene. Portál Historic UK uvádza, že v Anglicku mal stráviť len niekoľko mesiacov a čo je ešte prekvapujúcejšie, spolu s History Extra sa zhodujú, že budúci slávny panovník ani len neovládal anglický jazyk.

Vo veku 11 rokov dostal ako dedičstvo Akvitánske vojvodstvo, no neskôr vládol napríklad aj ako vojvoda Normandie, Gaskonska či Bretónska. Vplyv matky bol na mladého Richarda zrejmý, kým otec Henrich uprednostňoval jeho mladšieho brata Jána. Vo Francúzsku, kde Richard trávil väčšinu času, sa spoznal aj s budúcim francúzskym kráľom Filipom, uvádza The Collector.

Konflikty s otcom

Keďže francúzske léna, ktorým budúci anglický kráľ vládol, spadali pod francúzskeho kráľa, musel Richard s bratmi zložiť vazalskú prísahu Ľudovítovi VII., čím sa v podstate postavili proti svojmu otcovi. Ako píše Britannica, v rokoch 1173 a 1174 viedli uvedené okolnosti k povstaniu synov proti otcovi. Konflikt bol ukončený mierom, ktorý znamenal, že sa kráľ Henrich musel skloniť pred synmi a uznať ich podiel na vláde. Nasledovali však ďalšie rozbroje, ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri Richardovej ceste na trón.

Počas nasledujúcich konfliktov prišiel násilne o život Richardov starší brat Henrich (najstarší brat Viliam umrel ešte v detstve) a Richard sa tak stal následníkom trónu Anglicka, Normandie a Anjou. Jeho otec bol v náročnej situácii a žiadal, aby sa Richard vzdal Akvitánie v prospech mladšieho brata Jána, no stal sa pravý opak. Richard sa nielenže odmietol vzdať tohto vojvodstva, ale s francúzskym kráľom Filipom a bratom Jánom tiahol do boja proti svojmu otcovi, ktorý napokon uznal Richarda za dediča a do svojej smrti v roku 1189 sa s ním nezmieril.

Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ

Najslávnejšia kapitola Richardovho života sa začína práve v roku 1189, keď nastupuje na trón po svojom zosnulom otcovi. Ešte dva roky pred smrťou však európsky svet obleteli správy o tom, že moslimské armády vedené Saladinom dobyli Jeruzalem. Keď pápež vyzýval k ďalšej krížovej výprave, Richard neváhal a okamžite zložil svoj sľub. Ten však kvôli rodinným konfliktom naplnil až v roku 1190 a po jeho boku sa na výpravu vydal aj francúzsky kráľ Filip II.

V tej dobe sa o ich priateľstve už polemizovalo a ako píše The Collector, Richardova motivácia pomôcť kresťanom bola skutočná, no obaja králi boli voči sebe podozrievaví a obávali sa, že v ich neprítomnosti by sa ten druhý mohol pokúsiť zmeniť územné rozdelenie. Kráľ Richard pripravil vskutku impozantnú armádu a financoval ju z množstva predaného majetku svojho otca. V roku 1190 sa teda na Sicílii stretol s francúzskym kráľom Filipom a vo vzduchu zaznievala otázka: kto povedie križiakov do boja?

Búrlivé udalosti na Sicílii

Sicília bola v tej dobe po smrti Viliama II. politicky nestabilná a situácii neprispela ani prítomnosť križiackych vojsk. Sicíliu si takpovediac privlastnil Tankred, ktorý trón odoprel vdove po predošlom kráľovi a ešte ju aj dokonca uväznil. Tou vdovou bola Jana, Richardova sestra. Po konflikte pri Messine bola podpísaná mierová zmluva, Jana bola prepustená, no príbeh opäť zamotal kráľ Filip II. Ten sa mal údajne do Jany zamilovať, proti čomu vystúpil Richard a tento fakt len prispel k naštrbeniu vzťahov.

Na ostrove však taktiež Richard stretol svoju budúcu manželku, Berengariu. Tú mu ale v podstate „dohodila“ jeho matka, nakoľko záujmy anglického kráľa podľa dobových svedectiev smerovali skôr k trubadúrom, ako k ženám. Cesta do Svätej zeme mala tiež kvôli búrke neplánovanú zastávku na Cypre, kde však Richarda tamojší kráľ neprivítal s otvorenou náručou. Výsledkom bol boj, ktorý anglický panovník zvládol a dobyl Limassol. Vďaka tomuto strategicky významnému úspechu a svojej odvahe, sa po prvý raz objavila jeho prezývka Levie srdce.

Ťažko povedať, čím Cyprus Richardovi učaroval, no napokon súhlasil so sobášom, ktorý spočiatku odmietal. Berengariu si vzal za svoju ženu, dokonca ju so sebou zobral na križiacku výpravu, no z nej sa už vrátili oddelene. Deti nikdy nemali a aj tieto udalosti len podporili teórie o Richardovej sexuálnej orientácii.

Križiacke výpravy a noví nepriatelia

V júni 1191 sa Richard vylodil pri meste Akko, ktoré spoločne s Filipom za mesiac dobyli a Saladin bol nútený podpísať kapituláciu. Mnoho moslimských bojovníkov padlo do zajatia a Richard za nich požadoval výkupné. Toho sa však nedočkal a pri udalosti, ktorá vošla do dejín ako Masaker v Ayyadieh, dal chladnokrvne popraviť približne 2 700 zajatcov. Ďalšiu významnú bitku vyhral Richard v septembri pri Arsúfe. Toto slávne kresťanské víťazstvo prispelo k neskoršiemu pádu Jaffy.

Aj napriek tomu, že sa križiacke vojská viackrát dostali len pár kilometrov od Jeruzalema, Richardovi sa nikdy nepodarilo tento dôležitý cieľ dosiahnuť. Každopádne, vo Svätej zemi dosiahol niekoľko významných víťazstiev a na konci výpravy podpísal so Saladinom päťročnú mierovú zmluvu a v októbri ju formálne ukončil. Ako píše Britannica, ešte po úspešnom ťažení v Akku sa však pohádal s Filipom, ktorý sa vtedy vrátil do Francúzska a uraziť mal aj rakúskeho vojvodu Leopolda, ktorý mu to nezabudol.

Zlé vzťahy a prchká povaha ho dobehli

Domov sa plavil po Jadrane a jedna z búrok ho prinútila vystúpiť v Benátkach. Pozemná trasa späť domov bola nebezpečná, čo si Richard Levie srdce uvedomoval. Napriek maskovaniu ho vo Viedni zajal rakúsky vojvoda Leopold, ktorého Richard urazil strhnutím zástavy po dobytí mesta Akko. Leopold Richarda odovzdal cisárovi Henrichovi VI. a ten od Anglicka získal šialene vysoké výkupné. Richard sa totiž bál, že by ho mohol Henrich vydať Filipovi.

Kým sa ale vrátil zo zajatia, doma proti nemu viedol povstania jeho vlastný brat Ján Bezzemok, ktorý mal dobré vzťahy s francúzskym kráľom Filipom. Ihneď po návrate do Anglicka v roku 1194 sa Richard nechal znova korunovať za kráľa a bratovi odpustil. Netrvalo dlho a Richard Levie srdce odcestoval do Normandie, z ktorej sa už nikdy do Anglicka nevrátil. Posledných päť rokov života strávil opäť bojom. Vo Francúzsku bojoval a striedavo podpisoval prímeria s Filipom.

Richard prišiel o život v roku 1199, keď impulzívne obliehal zámok v Châlus. Do chrbta ho zasiahol šíp, ktorý mu spôsobil infekciu a horúčky, na následky ktorých zomrel.

