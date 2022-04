Boeing sa po pristátí rozlomil na dve časti, pozrite si video. Nákladné lietadlo DHL malo problémy s hydraulikou

Nákladné lietadlo Boeing 757-200 prevádzkované prepravnou spoločnosťou DHL, malo dramatické núdzové pristátie na medzinárodnom letisku Juan Santamaria na Kostarike. Počas šmýkania po pristávacej dráhe sa zlomilo na dve časti.

Spoločnosť DHL, ako píše The Guardian uviedla, že posádka nebola zranená, len jeden člen sa pre istotu podrobil preventívnej lekárskej prehliadke.

Zlomilo sa na dve časti

Zábery z kostarického letiska zobrazujú pristátie, následné stočenie lietadla, a potom aj samotné zlomenie mimo letiskovej dráhy. Ako sa ukázalo, lietadlo sa prelomilo v zadnej časti, pričom sa odlomil chvost.

A much clearer version of the crash landing has emerged! Source: Unknown#DHL #AvGeek pic.twitter.com/FCYbgFaW0H — AviationSource (@AvSourceNews) April 7, 2022

Pôvodne malo lietadlo naplánovaný let do Guatemaly, no krátko po štarte piloti požiadali o núdzové pristátie. Podľa vyjadrenia riaditeľa kostarického úradu pre civilné letectvo Luisa Miranda Munoza, malo lietadlo problém s hydraulikou.

Havarované lietadlo bude technikmi podrobne preskúmané, aby objavili príčinu nehody a zlyhania systémov lietadla.

1999 built DHL Aero Expreso B757-27APCF aircraft did an emergency landing receiving substantial damages at Juan Santamaría International Airport (SJO),followed by takeoff and a 25 minutes holding pattern from the same airport on 7th April.

📹Edwin Rose #aircraft #safety #aviation pic.twitter.com/p6hkCXqOLY — FL360aero (@fl360aero) April 7, 2022

Samotné letisko bolo bezprostredne po nehode uzavreté a opätovne uvedené do prevádzky po asi piatich hodinách od havárie. Uzavretie ovplyvnilo asi 8 500 cestujúcich a 57 letov.