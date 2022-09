Obed s bývalým či písanie si s kamarátom. Aký druh mikronevery je podľa odborníkov v poriadku a čo je už cez čiaru?

Pre niekoho je mikronevera absolútne nepredstaviteľná, kým iní tvrdia, že je zdravá. Odborníci sa dokonca rozchádzajú aj v názoroch na to, čo to vlastne mikronevera je, čo za ňu považované je a čo nie je. Čo by ste o nej mali vedieť?

V každom vzťahu je dôležité to, aby sa partneri navzájom rešpektovali. Len keď si stanovíte hranice a budete sa ich držať, neohrozíte psychickú pohodu ani jedného z vás. Pojem mikronevera označuje pomerne širokú škálu prejavov a správania sa vo vzťahu, no psychológovia ho definujú ako akékoľvek správanie, ktoré vedie k neistote partnera, či je ten druhý verný a drží sa monogamného zväzku.

Čo to je?

Mikronevera nie je nevera, akou je napríklad bozkávanie či styk s iným človekom, sú to drobné prejavy správania, ktoré ohrozujú dôveru, ktorú si partneri vybudovali. V tomto prípade je teda náročné napísať zoznam toho, čo mikronevera je a čo nie, je to totiž na subjektívnom vnímaní oboch partnerov. Toto je niekoľko prípadov činností, ktoré môžu byť za mikroneveru považované, ak si však s partnerom dôverujete, nemali by predstavovať vo vzťahu prekážku.

Písanie si

Pokiaľ si píšete s niekým iným, ako s vaším partnerom, nie je to nič zvláštne. Psychologička však zdôrazňuje, že spozornieť treba v prípade, ak partner komunikáciu s daným človek zatajuje alebo uprednostní komunikáciu s daným človekom pred komunikáciou s partnerom. V tomto prípade je mimoriadne dôležitá úprimnosť a ak vám prekáža, že si váš partner s niekým píše, mali by ste sa o tom otvorene pozhovárať.

Prezerať si profil bývalého

Prezerať si sociálne siete bývalých partnerov je často vnímané ako podozrivé správanie. Zvedavosť je však prirodzená ľudská vlastnosť a pokiaľ to nie je tajomstvo, ktoré chcete pred partnerom chrániť, odborníci to nepovažujú za hrozbu. Problém však nastáva v prípade, ak sa táto činnosť dlhodobo opakuje.

Koníčky

Ľudia si niekedy mylne myslia, že s partnerom musia spolu robiť všetko. Je však maximálne v poriadku, ak máte odlišné koníčky a každý sa venuje tomu svojmu. V zdravom vzťahu by partner mal rešpektovať, ak sa vyberiete s niekým na hodinu jógy a vy by ste mali rešpektovať, ak chce partner chodiť napríklad na hodiny kreslenia.

Nové priateľstvá

V súčasnosti sa množstvo ľudí zoznamuje prostredníctvom rôznych aplikácií a ak má váš partner priateľov, ktorých spoznal online, nemusí to znamenať hrozbu. Pre zdravý vzťah nie je nevyhnutné, aby ste vedeli každý detail o všetkých priateľoch, je však dôležité otvorene hovoriť o svojich pocitoch, aj čo sa priateľov týka.

Obed s bývalým

Stretnúť sa raz za rok či dva s bývalým partnerom a porozprávať sa o tom, kto sa ako má a čo robí, je v poriadku. Táto vec je však mimoriadne citlivá a záleží na dohode partnerov.

Čo považujete za mikroneveru vy?