Bill Gates varoval svet pred pandémiou už v roku 2015. Najnovšie upozorňuje na dve ďalšie hrozby

Bill Gates možno v roku 2015, keď počas konferencie Ted Talk upozorňoval svet pred hrozbou pandémie, ani netušil, že sa jeho slová o niekoľko rokov vyplnia. Teraz prichádza s ďalšími varovaniami, uvádza portál LAD Bible.

Zabíjať nás budú mikróby, nie rakety

Bill Gates ešte v roku 2015 počas konferencie uviedol: “Ak v najbližších desaťročiach niečo zabije viac ako 10 miliónov ľudí, je pravdepodobné, že to bude skôr vysoko infekčný vírus než vojna. Nie rakety, ale mikróby.” Ďalej poukazoval na to, že svet nie je pripravený na pandémiu.

“Ak sa nepripravíte, mohla by prísť ďalšia dramaticky ničivejšia epidémia, než je ebola,” povedal, pričom uviedol, že ebola sa nešíri vzduchom a kým je človek nákazlivý, tak je chorý do takej miery, že je pripútaný na lôžko.

Gates ale vizionársky povedal: “Môžete mať ale vírus, pri ktorom sa ľudia cítia dostatočne dobre, aj keď sú infekční a nastúpia tak do lietadla, alebo idú do obchodu,” pričom dodal, že to je niečo, čoho by sme sa mali obávať.

Hovoril som vám to

Gates sa pred pár dňami stal hosťom populárnej náučnej relácie na YouTube, Veritasium. Tam povedal, že nemá dobrý pocit z toho, keď by mal povedať, “hovoril som vám to“.

Povedal, že existuje množstvo respiračných vírusov a na základe toho predpokladal, že môže nejaký prepuknúť.

V rozhovore tiež spomenul ďalšie, oveľa väčšie hrozby, ktorým bude svet čeliť. Prvou z nich sú klimatické zmeny, pri ktorých môže byť každý rok počet obetí vyšší, než sme dosiahli v aktuálnej pandémii nového koronavírusu.

Druhou hrozbou je bioterorizmus. “Niekto, kto by chcel spôsobiť veľké škody, tak by mohol vyrobiť vírus a šanca, že sa ním nakazíte a spôsobí veľké škody, je vyššia ako pri súčasnej pandémii,” povedal.