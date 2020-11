Žijú v aute a cestujú bez peňazí: Za mesiac vo Francúzsku sme boli v reštaurácii raz. Preklínali sme sa za to

Dvojica mladých študentov z Čiech sa rozhodla žiť svoj študentský život naplno v tom najsprávnejšom zmysle slova. Vďaka Erasmu sa momentálne nachádzajú v Portugalsku, kde si užívajú obľúbené športy a všetko, čo krajina alebo miestni ľudia ponúkajú. Postupne počas svojich ciest si uvedomili, že im úplne k spokojnému životu stačí jedno auto a veci, ktoré do neho zmestia. Vďaka tomu sa môžu zameriavať predovšetkým na unikátne zážitky.

Betka s priateľom Adamom stoja za cestovateľským blogom a rovnomenným profilom na Instagrame No_mad_story. Prinášajú na ňom inšpiratívne príbehy plné zážitkov zo svojho vlastného života. Hneď ako sa spoznali, vedeli, že sú naladení na spoločnej vlne. Na svoj prvý veľký trip vyrazili do Francúzska v aute, v ktorom aj bývali a s cieľom, minúť čo najmenej peňazí, najlepšie vôbec nič. Za to však získať množstvo skúseností a nezabudnuteľných chvíľ.

To sa im podarilo a aj ich každá ďalšia spoločná cesta bola dobrodružstvom. To všetko zároveň súvisle so školou, predovšetkým vďaka Erasmus programom, ku ktorým, ako nám sama Betka prezradila, sa snažia inšpirovať aj ďalších mladých ľudí. Ako hovorí, kedy, ak nie teraz?

V rozhovore s Betkou sa dozviete: Kam vyrazili na svoj prvý väčší trip?

Ako si na bývanie upravili auto?

Prečo si zvolili práve túto formu dopravy a bývania?

Aké miesta spoločne precestovali?

Ako prebiehala prestavba dodávky na obytnú?

Ako dlho a kde momentálne bývajú?

Ako sa vám podarilo stretnúť, dvom cestovateľsky rovnako naladeným dušiam?

Za všetko môžu rovnaké koníčky – obaja sme s Adamom inštruktori lyžovania a cez to sme sa tiež spoznali. Jeho lyžiarska škola usporiadala na Silvestra v roku 2016 novoročný večierok pre inštruktorov, kam som bola náhodou pozvaná mojou kamarátkou z vysokej školy. Od prvej chvíle, čo sme sa predstavili, sme sa od seba celý večer nepohli – na Nový rok sme si dali spontánnu pusu. To sme ešte ani netušili, že z toho vznikne taká láska. Ako na Nový rok, tak po celý rok!

Na svoju prvú spoločnú cestu ste sa vybrali autom. Kam to bolo a ako dlho ste sa pripravovali? Upravili ste si nejakým spôsobom auto, aby sa v ňom dalo bývať?

Okrem menších výletov sme na náš prvý väčší trip išli v ten istý rok, ako sme spolu začali chodiť. Ako dvaja dvadsaťroční študenti sme nemali peniaze a mali sme veľa času, preto nás napadlo ísť na surfovú dovolenku autom do Francúzska a Španielska.

V tej dobe som mala auto Opel Zafira, taký klasický kombík, do ktorého sme behom týždňa vymysleli jednoduchú vstavanú postieľku so šuflíkmi. Potom sme iba urobili nákup na mesačný trip v Makre na kartičku Adamovej tety a frčali sme.

Prečo ste zvolili práve tento spôsob dopravy a bývania?

Z jednoduchého dôvodu – máme veľa vecí a málo peňazí. Vzhľadom k tomu, že sme obaja nadšení športovci, máme radi všetko naše vybavenie všade so sebou – čo sa do lietadla dá iba ťažko napchať. No spaním v aute a varením vo variči ušetríme peniaze. To, že auto ponúka často väčší komfort a dobrodružstvo, ako bývanie po hoteloch a Airbnb sme sa dozvedeli až v praxi.

Aké miesta sa vám podarilo spoločne precestovať?

Celkovo sa zameriavame hlavne na destinácie s dobrými podmienkami na surfovanie alebo lyžovanie a skialpinizmus. Okrem už spomínaného Francúzska a Španielska sme precestovali napríklad Portugalsko, Kanárske ostrovy alebo Maroko.

Na lyžovanie nás najviac baví Rakúsko, Taliansko aj Francúzsko. Okrem toho sme spoločne boli napríklad v Dánsku, Maďarsku alebo v Chorvátsku. Kvôli našej láske k cestovaniu autom sa zdržiavame skôr v Európe, lietadlom cestujeme iba zriedka.

Počas mesiaca stráveného vo Francúzsku ste za jedlo a ubytovanie nechceli minúť žiadne peniaze. Podarilo sa to? Koľko vás to celé stálo?

V reštaurácii sme boli za celý mesiac iba raz a raz sme sa ubytovali v campe. Za to sme sa v tej dobe hrozne preklínali, že sme mäkkí. (Smiech) Celý trip nás na 31 dní vyšiel spoločne s benzínom na 17-tisíc korún (625 eur) a to sú do toho započítané aj dve pokuty za prekročenie rýchlosti.

Postupne ste z auta presedlali na obytnú dodávku. Ako prebiehala prerábka? Pracovali ste na nej úplne sami?

Po štyroch rokoch vzťahu a cestovania v našom kombíku sme získali množstvo skúseností, čo sa týka života v aute, preto pre nás bola prestavba celkom jednoduchá. Až na niekoľko prác, s ktorými nám museli pomáhať rodičia, sme obytnú stavbu postavili iba my dvaja.

Hneď, ako sme si auto zaobstarali, vedeli sme, čo potrebujeme (veľký multifinkčný úložný priestor, možnosť varenia vo vnútri a čo najväčšiu šetrnosť k prírode). Prestavba so všetkým trvala 3 mesiace (začínajúca marcovou karanténou), kedy sme boli skoro každý deň zavretí od rána do večera v garáži u našich, až sme si vytvorili nás nový domček.

Na vašich cestách vyhľadávate najmä aktívne trávenie času. Ktoré sú vaše obľúbené športy, za ktorými cestujete?

Ako som už spomenula hore, hlavne surfovanie, lyžovanie a skialpinizmus. Okrem toho tiež vysokohorská turistika, horolezectvo, horská cyklistika alebo paddleboarding na divokej vode.

Momentálne je vaším domovom auto? Ako dlho?

Áno, momentálne žijeme už tretí mesiac v aute v Portugalsku. Odišli sme v auguste na zahraničnú pracovnú stáž cez naše univerzity do Lisabonu a ešte nám mesiac zostáva. Zároveň je táto cesta aj naša najdlhšia doba, ktorú sme kedy v aute strávili.

V Lisabone parkujeme auto v takom alternatívnom umeleckom campe pre obytné autá (ktorý sa volá Fabrica Braco de Prata, veľmi odporúčam!), kde sú umyvárne, aj wifina a elektrina. Na víkendy potom vyrážame väčšinou na výlety okolo Lisabonu, na rôzne pláže aj do národných parkov. Veľa času trávime v českom surfovom domčeku Surfcamp.cz v Peniche, kde sú skvelí ľudia aj atmosféra.

Čo máte na vašom spôsobe života a cestovania najradšej?

Hlavne to, že sme stále spolu a robíme to, čo v živote milujeme. Potom mám rada to, že žijeme minimalisticky a nezahlcujeme sa vecami, aktivitami a ľuďmi, ktorí nás nikam neposúvajú. A nakoniec to, že máme možnosť inšpirovať množstvo mladých ľudí k cestovaniu a k využívaniu študentských možností, akými sú Erasmus alebo študentská pracovná stáž, pretože kedy inokedy, ak nie teraz!

Ako ste program Erasmus využili vy a prečo ho odporúčate všetkým študentom?

Vďaka programu Erasmus sa na európskych univerzitách dá odísť do zahraničia nie iba na študijný, ale aj na pracovný pobyt. Napriek tomu, že ja študujem na Univerzite Palackého v Olomouci a Adam na Karlovej univerzite v Prahe, tak sa nám podarilo nájsť stáž v Lisabone v iných odboroch, ale zároveň na rovnakú školu. Stáž sa musí následne prepojiť a schváliť univerzitou a človek obdrží grant podľa toho, na ako dlho ide a akú školu študuje. Celý tento proces stojí síce množstvo papierovania a času, ale stopercentne stojí za to. V minulosti sme využili projekt Erasmus aj na študijný pobyt, počas ktorého sme strávili dva semestre v španielskom Bilbau.

Česká republika sa stále radí medzi krajiny, kde je oveľa viac príjazdov ako výjazdov – čo znamená, že českí študenti projekt nevyužívajú zďaleka natoľko, ako iné krajiny.

Skúsenosť z týchto pobytov je pritom unikátna ako pre jazykové znalosti, tak pre celkové skúsenosti so životom v cudzine. Doteraz najviac využívame benefity z toho, koľko rôznych kamarátov všade po svete máme a koľko cestovateľskej inšpirácie nám priniesli do života!

Pre viac zaujímavostí z dobrodružných ciest Betky a Adama sledujte ich profil na Instagrane a nechajte sa nimi inšpirovať a ak patríte medzi rovnako naladené cestovateľské duše, nechajte sa nimi inšpirovať.