Berlín zmrazuje nájmy miliónov bytov. Chce zastaviť masívny odliv obyvateľov

Mnoho ľudí si musí veľmi dobre premyslieť, či a akým spôsobom investuje do bývania. Niektorí sa rozhodnú ostať bývať s rodičmi, iní sa zas v túžbe po vlastnom bývaní zadlžia. Jedným z riešení je prenájom bytu alebo domu.

Berlín zmrazuje ceny nájmov

Či už sa človek snaží o kúpu alebo prenájom, to, do akej výšky sa suma vyšplhá, závisí najmä od lokácie. Je známy fakt, že vo veľkých mestách sa ceny bytov vedia vyšplhať do astronomických výšin, čo si mnohí nemôžu dovoliť. Sťahujú sa preto na vidiek alebo do okrajových častí miest, kde sú ceny o niečo prijateľnejšie. Berlín sa preto rozhodol, že zakročí a pokúsi sa masívny odliv obyvateľov zastaviť. Ako informuje portál The Independent, mesto na najbližších päť rokov plánuje zmraziť nájom.

Zmrazovanie nájmov by sa malo týkať 1,5 milióna bytov, pričom hlavným cieľom Berlína je kontrolovať ceny rastúce neuveriteľne rýchlym tempom. Tie totiž nútia obyvateľov sťahovať sa mimo hlavného mesta. Berlín je prvým nemeckým mestom, ktoré sa rozhodlo takto rázne zakročiť a priamo zasiahnuť do cenovej politiky, čo sa týka bývania. Samozrejme, zásah mnohí chvália, ale aj kritizujú.

Za Združenie nájomníkov sa pre nemeckú spravodajskú agentúru vyjadril Ulrich Ropertz. Ten nápad chváli a hovorí, že je skvelé, že mesto bude ceny nájmov prísne kontrolovať. Väčšina obyvateľov Berlína sa totiž spolieha na nájomné byty, len malá časť si môže dovoliť svoj domov vlastniť.

Ceny sú vysoké a bytov je nedostatok

Kedysi boli v nemeckom hlavnom meste nájomné byty mimoriadne dostupné, a to najmä po páde Berlínskeho múru v roku 1989. Dnes sú však rodiny s deťmi nachádzajúce sa v strednej triede nútené Berlín opustiť a hľadať cenovo dostupnejšie alternatívy. Dokonca aj oblasti, ako napríklad Neukölln či Kreuzberg zdraželi natoľko, že dlhodobí obyvatelia si tu viac bývanie jednoducho nemôžu dovoliť.

Okrem vysokých cien predstavuje problém aj nedostatok bytov, následkom čoho je takmer nemožné nájsť si dostupné bývanie najmä pre tých, ktorí by sa chceli do Berlína prisťahovať z iných miest. Zmrazovanie nájmov sa však nebude týkať všetkých bytov, novinka sa týka len tých, ktoré boli postavené ešte pred rokom 2014.

Samozrejme, zmrazovanie nájmov má aj nevýhody. Jednou z nevýhod je napríklad fakt, že majitelia bytov budú zrejme menej investovať do potrebných opráv bytov, ak budú musieť zrekonštruované byty následne prenajímať za nezmenenú cenu. Aj to zapríčinilo, že nový zákon bude prešetrený súdnou cestou a radosť ľudí hľadajúcich bývanie v Berlíne je možno predčasná.