Až polovica dospelých nevie vymenovať ani jeden zo symptómov rakoviny krvi. Dokážete to vy?

Patrí medzi najčastejšie druhy rakoviny, ktorou trpí množstvo pacientov, no o nej samotnej toho ľudia vedia len veľmi málo. Aj preto sa rozhodla charitatívna organizácia Blood Cancer UK pomocou prieskumu zistiť, čo o rakovine krvi vedia obyvatelia Veľkej Británie. Výsledky prieskumu viac než prekvapili – v negatívnom zmysle slova. Ukázalo sa totiž, že viac ako polovica dospelých nepozná ani jeden z príznakov, ktorý môže tento druh rakoviny signalizovať.

Rakovina krvi je v Británii treťou najčastejšou príčinou úmrtí, no aj napriek tomu o nej vedia tamojší obyvatelia len veľmi málo. Nový prieskum, o ktorom píše portál IFL Science, však zistil ešte znepokojujúcejšiu skutočnosť. Až viac ako polovica nepozná ani jeden z príznakov, ktoré rakovinu krvi môžu signalizovať.

Desivé výsledky prieskumu

Do nedávneho prieskumu charitatívnej organizácie Blood Cancer UK bolo zapojených 2 035 dospelákov a ich úlohou bolo uviesť, čo sú podľa nich bežné príznaky rakoviny krvi. Výsledky ukázali, že až 56 % opýtaných nepozná ani jeden príznak a len 1 % z tohto počtu dokázalo pomenovať jeden z najbežnejších príznakov, ktorým je horúčka. Dýchavičnosť, ktorý je tiež jedným z príznakov rakoviny krvi, vedeli pomenovať 3 % opýtaných.

Z prieskumu teda vyplýva, že mnohí príznaky, aj keď nemusia byť závažné a môžu signalizovať aj iné ochorenia, podceňujú. Navyše, podobné symptómy ako má rakovina krvi, má aj ochorenie COVID-19.

„Je smutné, že príznaky ako únava, chudnutie či nadmerné potenie počas spánku môžu ľudia prehliadať alebo bagatelizovať, pričom výsledok môže byť zničujúci,“ uviedla na margo výsledkov nedávneho prieskumu Kate Keightley, vedúca podporných služieb organizácie.

Práve aktuálna pandémia spôsobila, že mnohým pacientom bola diagnostikovaná nesprávna choroba, pretože symptómy sa môžu ľahko pomýliť s covidom. „Je veľmi znepokojujúce, že informovanosť verejnosti o tom, čo všetko môže byť príznakmi rakoviny krvi, je tak nízka,“ dodala Keightley.

Podobné symptómy ako pri covide

Organizácia Blood Cancer UK sa teraz snaží informovanosť o symptómoch rakovinového ochorenia zvyšovať. Je to najmä z toho dôvodu, že pri včasnej diagnostike je možné sa z tohto druhu rakoviny vyliečiť.

Najčastejšími príznakmi sú: nevysvetliteľná strata hmotnosti, tvorba modrín či krvácanie, hrčky na rôznych miestach na tele, opuchy, dýchavičnosť, nadmerné potenie počas spánku, trvalé, opakujúce sa a závažné infekcie, horúčka 38°C a vyššia, vyrážka alebo podráždenie pokožky spôsobujúce svrbenie, bolesti v kostiach, kĺboch alebo brucha, únava aj po odpočinku či nezvyčajne bledá pleť.

Rakovina krvi je diagnostikovaná v priemere jednému z 19 pacientov. Rovnako ako pri všetkých druhoch rakoviny, aj pri tomto platí, že čím skôr je pacientovi diagnostikovaná, tým lepší výsledok pri liečbe môže dosiahnuť.

Členovia organizácie Blood Cancer UK sa však obávajú, že pandémia mnohých odradila od návštevy lekára a v budúcnosti to môže mať fatálne následky. Upozorňujú, že ak pociťujete ktorýkoľvek z príznakov, ktorý sa nedá nijak vysvetliť a je trvalý, mali by ste okamžite navštíviť svojho lekára. Aj ak by nešlo o nič vážne, prevencia zdravia je pre človeka aj napriek pretrvávajúcej pandémii dôležitá.