Austrálski vedci zistili, ako imunitný systém bojuje s koronavírusom

Austrálski vedci prišli na to, ako sa imunitný systém človeka vysporiada s novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19. Svoje zistenia publikovali v utorok v časopise Nature Medicine. Tvrdia, že človek sa zotaví z nového koronavírusu približne rovnako, ako z chrípky.

Experti vyhlásili, že identifikácia buniek, ktoré bojujú s vírusom, pomôže pri vývoji vakcíny. „Toto je dôležité zistenie, pretože po prvý raz skutočne vieme, ako náš imunitný systém bojuje s novým koronavírusom,“ povedala spoluautorka štúdie

Výskum experti označujú za prelomový

Výskum pod hlavičkou Peter Doherty Institute for Infection and Immunity v Melbourne chvália aj ďalší experti a označujú ho za „prelomový“. Bruce Thompson zo Swinburne University of Technology uviedol, že vďaka novým poznatkom môžu „predpovedať správanie vírusu“.

Množstvo ľudí sa vyliečilo z ochorenia, z čoho odborníci usúdili, že imunitný systém dokáže poraziť COVID-19. Teraz sa im podarilo určiť, ktoré štyri typy buniek imunitného systému bojujú proti ochoreniu.

V rámci výskumu pozorovali pacientku, ktorá mala slabé až mierne príznaky a nemala žiadne iné zdravotné problémy. Štyridsaťsedemročnú ženu z čínskeho mesta Wu-chan hospitalizovali v austrálskej nemocnici a o 14 dní sa vyliečila. Kedzierska pre BBC objasnila, že jej tím skúmal „celú imunitnú reakciu“ u tejto pacientky.

Tri dni predtým, ako sa jej stav začal zlepšovať, našli v jej krvi špecifické bunky, ktoré sa približne v rovnakom období liečby objavujú aj u pacientov s chrípkou. Viac ako dvanásť vedcov intenzívne pracovalo štyri týždne na vyhodnotení výskumu a výsledky ich nadchli. „Teraz je kľúčové zistiť, čo chýbalo alebo je iné u pacientov, ktorí zomreli alebo sú vo vážnom stave. Potom ich budeme môcť ochrániť,“ dodala Kedzierska.