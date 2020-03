Astronaut Scott Kelly strávil v izolácii vo vesmíre celý rok. Prezradil, ako to zvládol

Odporúča sa neopúšťať svoj domov, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Niektorí to zvládajú lepšie, iní zas horšie. Predstavte si však, že by ste mali byť izolovaní nie vo svojej domácnosti na niekoľko týždňov, ale vo vesmíre na celý rok. Ako to zvládol astronaut Scott Kelly?

Vo vesmíre strávil takmer rok

Ako informuje portál Unilad, astronaut Scott Kelly sa rozhodol, že sa so svetom podelí o niekoľko rád, ako prežiť sociálnu izoláciu. Na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice strávil takmer rok, nemohol sa teda len tak vybrať na nákup alebo vyvenčiť psa, aby sa aspoň na chvíľu dostal von. V situácii, kedy odborníci žiadajú ľudí, aby ostali doma, to pre mnohých nie je jednoduché. Plné kancelárie či triedy museli vymeniť za domácu improvizáciu. Je to však to najlepšie, čo môžeme urobiť pre svoje zdravie a pre to, aby sme nezahltili zdravotníctvo.

Pre astronautov je izolácia bežnou záležitosťou, a to nielen na vesmírnej stanici. Napríklad, Buzz Aldrin musel po misii na Mesiac ostať v karanténe 21 dní. Aj v súčasnej situácii sa pre Ars Technica vyjadril, že jednoducho zamkol dvere a ostáva sedieť doma. Scott Kelly sa zas pre The New York Times vyjadril, že je dôležité vytvoriť si režim a svoj deň si naplánovať. Okrem toho, doprajte si na jednotlivé aktivity čas. Nemusíte byť v pracovnom režime 24 hodín denne, doprajte si večer pri filme alebo si zahrajte videohry.

Cvičte, venujte sa koníčkom, komunikujte

Nech však máte režim nastavený akokoľvek, je dôležité ísť každý večer spať približne v rovnakom čase. Od kvality spánku totiž závisia kognitívne schopnosti, ale aj nálada. A v dobrej nálade zvládnete karanténu omnoho ľahšie. Ak máte možnosť, strávte aspoň chvíľku denne na čerstvom vzduchu, aj keby to malo znamenať, že si posedíte na balkóne alebo sa pokocháte výhľadom z otvoreného okna.

Súčasťou každého dňa by malo byť aj cvičenie. Človek nepotrebuje stráviť 2 hodiny v posilňovni, dôležité je rozhýbať sa, hoci aj doma. Skvelé je, ak sa počas karantény venujete koníčkom, ako je napríklad varenie alebo maľovanie. Okrem toho, nezabúdajte na kontakt, aj keď len cez technológie. Využite každú príležitosť porozprávať sa s rodinou a priateľmi. Scott však zároveň varuje, že aj keď sú sociálne siete skvelá vec, mali by sme sa vyvarovať nasávaniu všetkých informácií, ku ktorým sa prostredníctvom nich dostaneme. Namiesto toho by sme svoj čas mali venovať relevantným informáciám, napríklad od WHO.