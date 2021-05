Aspoň jednu dávku dostalo už 20 percent obyvateľstva. Krajina má cez to najhoršie čísla od počiatku pandémie

Argentína dosahuje rekordné počty nákazy koronavírusom a súvisiacich úmrtí. Deje sa tak aj napriek tomu, že v krajine už dostalo najmenej jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 takmer 20 percent jej obyvateľstva, informuje agentúra AP.

Argentínske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že v utorok potvrdili 35 543 nových prípadov nákazy koronavírusom a 745 úmrtí. To sú pre krajinu najhoršie čísla od začiatku pandémie. Argentína už eviduje viac ako 71-tisíc potvrdených úmrtí v dôsledku COVID-19.

Vláda v Argentíne nedávno zaviedla nočný zákaz vychádzania, zatvorila školy a pozastavila ďalšie aktivity, aby zamedzila šíreniu vírusu. Podľa úradov je celonárodne zaplnených 72 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Problémom je odkladanie druhej dávky

Ako informuje portál New York Times, problémom môže byť odkladanie druhej dávky, ktoré trvá už cez tri mesiace v snahe dosiahnuť čo najvyšší počet občanov, ktorí sa dostanú aspoň k prvej dávke. Tento krok sa snaží o minimalizovanie hospitalizácií a úmrtnosti v súvislosti s koronavírusom. Spôsobuje to ale dlhé čakanie v radoch na druhú dávku vakcíny.

Situación #COVID19 en Argentina Confirmados: 35.543 | Total: 3.371.508 casos Fallecidos: 745 | Total: 71.771 Ocupación camas UTI: 5.813

Porcentaje ocupación total camas UTI adulto: – Nación: 72,2%

– AMBA: 76,2%

— Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) May 18, 2021

Argentína očkuje ruskou vakcínou Sputnik V, čínskou vakcínou Sinopharm a Covishield, ktorá je indickou verziou AstraZenecy. V krajine, ktorá má zhruba 45 miliónov obyvateľov, dostalo aspoň jednu dávku vakcíny viac ako 10 miliónov ľudí. Obe potrebné dávky však zatiaľ dostali len približne dva milióny ľudí.

Rozhodnutie Argentíny odložiť termín druhej dávky vakcíny razantne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku ďalšej vlny, ktorá môže nastať dôsledkom príchodu mutácií vírusu zo susedných krajín, hlavným rizikom je v tomto prípade Brazília a Čile.

Argentína preto od soboty zrušila všetky priame lety do týchto krajín, letecky sa z nej nedostanete ani do Mexika. Lety do Británie a Írska má zakázané už dlhšie, pričom v posledných týždňoch začala uplatňovať aj opatrenie, kde žiada od občanov, ktorí sa vracajú z iných krajín, aby podstúpili pred príchodom do Argentíny povinný test a karanténu v prípade pozitívneho výsledku.