Ani očkovanie nie je 100 %. Ľudia, ktorí si myslia, že sú “nesmrteľní”, ohrozujú správaním imunitu väčšiny

Niektorí zabúdajú na to, že pandémiu ešte zďaleka nemáme za sebou a ani očkovanie nezaručí, že sa už nikdy nemôžu nakaziť. Ľudia si myslia, že sú nesmrteľní, nedodržiavajú nariadenia a ohrozujú tak imunitu väčšiny.

Výskum vykonaný v 51 krajinách sveta ukázal, že ľudia, ktorí si myslia, že im koronavírus nemôže nijak ublížiť, sú menej ochotní dať sa zaočkovať a dodržiavať hygienické opatrenia. Práve takýto postoj však vážne ohrozuje stádovú imunitu, píše portál IFL Science. Ako ukázali už predchádzajúce výskumy, postoje ľudí voči koronavírusu ovplyvňuje množstvo osobnostných, ale aj kultúrnych faktorov.

Jedna z najnovších štúdií publikovaná v časopise Plos One analyzovala odpovede na otázky týkajúce sa postojov voči koronavírusu od 200 000 ľudí (štúdia pod taktovkou MIT prebieha naďalej aj v súčasnosti). Ukázalo sa, že napriek jasným vedeckým dôkazom si niektorí ľudia stále myslia, že sa ich životu nebezpečné ochorenia netýkajú. Čo sa týka pandémie koronavírusu, takéto postoje ohrozujú stádovú imunitu v globálnom merítku.

Vedci sa účastníkov výskumu pýtali, aká vážna by bola situácia, keby sa koronavírusom nakazili, do akej miery sú ochotní nechať sa zaočkovať či dodržiavať opatrenia, ktoré môžu pomôcť šírenie ochorenia spomaliť (napríklad nosenie rúšok či dodržiavanie odstupu). Odborníci brali do úvahy aj pohlavie, vek, celkové zdravie či najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Je nevyhnutné, aby sme konali jednotne

U ľudí, ktorí si o sebe myslia, že sú nesmrteľní, je menej pravdepodobné, že sa dajú zaočkovať a že budú dodržiavať opatrenia. Okrem toho, neveria, že konanie jednotlivca môže pomôcť spomaliť šírenie choroby. Výrazný vplyv má na postoje ľudí miesto, kde žijú, teda kultúra.

V menej kolektivistických krajinách, ako napríklad USA, v Kanade či v Británii je menej pravdepodobné, že budú jednotlivci brať ohľad na dobro celku. Ľudia v takýchto krajinách sa starajú najmä o svoje vlastné blaho a osobnú slobodu. Opačný postoj je badateľný v kolektivisticky zameraných krajinách. V tých sa kladie dôraz na to, aby ľudia takpovediac ťahali za jeden povraz.

K tomu, aby sme pandémiu zvládli, je nevyhnutné, aby ľudia držali spolu a konali jednotne. Nejeden výskum už dokázal, že nosenie rúška, ale aj dodržiavanie odstupu sú výrazne nápomocné. Aby však boli tieto opatrenia účinné, je nevyhnutné, aby ich dodržiaval každý, malá časť populácie nestačí, čo dokázali už aj matematické modely. Aby sme dosiahli stádovú imunitu, je potrebné nielen to, aby ľudia dodržiavali opatrenia, ale aj to, aby sa nechali zaočkovať.