Andrej pracuje ako kominár: V komíne som našiel aj igelitku s tisíckami eur, zákazník už netoleruje bordel v dome

Kominár je remeslo, ktoré dnešná generácia mladých ľudí registruje viac z rozprávok a ľudových porekadiel. Stále však ide o nesmierne dôležité povolanie, ktoré má v spoločnosti svoje miesto. O práci kominára, jej úskaliach, výhodách či platovom ohodnotení sa v rozhovore pre Interez rozhovoril Andrej Gasper.

V rozhovore s kominárom Andrejom sa dozviete: Ako sa k tejto práci dostal

Ako vyzerá dnešný, moderný kominár

Čo najzaujímavejšie našiel pri čistení komínov

Koľko si kominár na Slovensku dokáže zarobiť

Aké sú najčastejšie chyby ľudí pri údržbe komínov

Keď sa povie kominár, generácia mladých ľudí si predstaví mužov v čiernom odeve v pracovnej čiapke a s potrebným náradím na pleci. Ako však vyzerá dnešný, moderný kominár?

Veľmi podobne, ako si nás predstavujú, aj chodíme, no dnes už nie v kominárskej rovnošate, ale v čiernom. Rovnošata na prácu nie je veľmi praktická, často je v nej príliš teplo, alebo naopak chladno. Stále pendlujeme, z domu do auta, alebo na strechu a toto striedanie teplôt spôsobuje potenie a na to rovnošata nie je veľmi vhodná.

Nie je teplotne flexibilná, ako by sme potrebovali i keď existuje aj letná aj zimná verzia. Ja osobne používam rovnošatu len na príležitosti slávnostného charakteru, ako napríklad na stretnutí cechu, prípadne na marketingové účely.

Ak teda zákazník čaká, že prídem v rovnošate, tak to sa nestane. (Smiech) Preto chodíme síce v čiernom, ale v pohodlnejšom oblečení. Čierne montérky, kraťasy, pracovná bunda, čiapka alebo v lete šiltovka.

Ako ste sa k tejto práci vlastne dostali?

Ešte ako mladý chlapec som brigádoval u lokálneho kominára, nakoľko som s jeho bratom trávil pubertu. Keď mi ponúkol možnosť privyrobenia, neváhal som a odvtedy mi to prischlo. Keďže som podnikavý typ, chcel som to neskôr po získaných skúsenostiach začať robiť samostatne. Avšak, bola vtedy zlá situácia, nemohol som si dovoliť denné štúdium, a tak som sa pár rokov venoval inej práci.

Stále ma to však ťahalo. Neskôr, keď už som si to z časového hľadiska už mohol dovoliť, dal som sa na štúdium, ktoré som úspešne ukončil a začal vlastnú živnosť, lebo som tú prácu mal rád. Mám rád ľudí a prácu pre nich. Komunikáciu a všetko to s tým spoločné. Taktiež mi nevadí celoročná špina a to, že dokážem pomôcť a vyriešiť dnes už každý problém či požiadavku zákazníka, keďže už som sa stretol s každou situáciou.

Technológia ide každým rokom výrazne dopredu. Je aj práca kominára každým rokom náročnejšia?

Neustále sa vzdelávam. Nestačím sa čudovať, s akou obrovskou účinnosťou dokážu v dnešnej dobe firmy vyprodukovať za spotrebiče. Dnes už sa nekúri do komína ako to bolo v nedávnej minulosti, ale do domu a to pri vysokej efektivite čisto a dokonca relatívne lacno, v porovnaní s alternatívnymi spôsobmi.

Technológia ide hore aj čo sa týka kominárskeho vybavenia. Dnes vieme v podstate vyriešiť každý problém okamžite na mieste vďaka inovatívnemu náradiu, ktoré je síce extrémne drahé, no zároveň extrémne účinné.

Je o služby kominára dnes rovnako veľký záujem ako v minulosti?

Ja si myslím, že áno. Je teraz viac kominárov, tak sa to síce prerozdeľuje, no naša spoločnosť rozhodne o zákazky núdzu nemá. Kde je kvalitná práca, tam je aj dopyt po nej. Záujem sa zvyšuje priamoúmerne počtu vyhorených komínov, ktoré ľudia zažili a, samozrejme, počtu správ v televíznych novinách.

Čistenie komínov je dôležitou súčasťou údržby každého domu, robí sa to dnes r ovnakou technikou ako niekedy?

Dá sa povedať, že sa robí rovnakou technikou, ale s iným náradím. Práca je efektívnejšia, rýchlejšia, 90 % komínov čistíme z dolu cez vyberacie dvierka. Všetko je čistejšie. Dnes sa už netoleruje, aby sme zákazníkovi urobili bordel v dome, ako to bolo v minulosti, čomu rozumiem aj ja sám.

Existujú medzi nami aj kominári, ktorým to ešte nedošlo, no to sa dočítate v ich recenziách a vidíte aj na ich vyťaženosti. Kto chce ušetriť, musí obetovať polovicu dňa na upratovanie. (Smiech) Takisto, technológia čistenia je rozdielna. Dnes už treba vedieť, pre aký komín použiť aké náradie. Komínov sú desiatky druhov a každý si vyžaduje inú „opateru“.

Čo všetko dnes dokáže spraviť kominár?

Čistenie a kontrola komínov s dokladom pre poisťovňu alebo banku, zapájanie spotrebičov, revízie ku kolaudáciám, mechanické čistenie dechtu bez nutnosti vypaľovania komína, frézovanie komínov, vložkovanie komínov, stavba fasádnych komínov, kamerové záznamy, posudzovanie spalinovej cesty, my sa zaoberáme aj čistením kachlí, sporákov, krbov a veľa iného.

Ide o pomerne netradičné povolanie. Ako sa pohybujú platy na Slovensku v remesle kominára?

Treba si v prvom rade uvedomiť, že kominárske remeslo je dosť sezónna práca. Pred zimou sa nezastavíme a teda stúpa ku tomu priamoúmerne aj príjem. Zima je pokojnejšia riešia sa viac-menej len zákazníci, čo reálne niečo zanedbali a majú nejaký problém s pecou alebo komínom. Vtedy príjem výrazne klesne. Myslím si, že plat kominára v priemernej firme je niekde okolo 1 000 až 1 500 €.

S tým, že časť roka sa nezastavia a inú časť roka zametajú sklad. (Smiech) Pokiaľ ide o samostatne pracujúceho živnostníka s dobrou klientskou základňou, výplata môže byť násobne vyššia. V sezónnych mesiacoch teda aj niekoľko tisíc eur.

Existuje nejaká najčastejšia chyba, ktorú ľudia s komínmi robia?

Najčastejšie chyby sú momentálne kúrenie mokrým drevom, kúrenie odpadom, neprimerané škrtenie prístupu kyslíka do ohniska, nepravidelné čistenie či pripájanie nových spotrebičov na staré komíny bez vložky.

Čo všetko ste už našli v šachtách?

V komínových dvierkach som raz našiel igelitku s desiatkami tisíc eur, presnú sumu neviem, starší zákazník konečne našiel miesto, kde si jeho, už, bohužiaľ, nebohá maminka odkladala peniaze. Neverila totiž bankám. Ja som si najprv ani nevšimol, že sú tam peniaze, ale bolo ich tam naozaj veľa. Odovzdal som ich domácemu, stál pri mne. Ten dom sa mal predávať, takže by tam asi ostali len novému majiteľovi.

Akú otázku sa najčastejšie pýtajú zákazníci?

Tomu asi neuveríte, ale vrátime sa k otázke číslo 1. „A kde máte gombík?“ Žiaľ, väčšinou nemám gombík. Nenosím šťastie, nosím bezpečie do domu, to je misia mojej práce.

Momentálne sa vo veľkom riešia stúpajúce ceny palív, plynu či iných hmôt. Bude sa podľa vás teda dymiť z komínov oveľa viac, keďže sa ľudia môžu vrátiť k tradičnému kúreniu drevom?

Určite to tak bude. Už od februára pociťujeme väčší tlak zo strany zákazníkov. Všetci chcú pece, všetci chcú vložkovať, frézovať, stavať fasádne komíny. Pripravujú sa na to najhoršie. Snáď sa to však nestane, nakoľko sú to všetko veľké investície a nie každý si ich môže dovoliť. Každý chce mať dnes aspoň 1 izbu vykurovanú pevným palivom, keďže pociťujú zo strany štátu neistotu v dodávkach plynu alebo elektriny.