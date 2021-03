Amazonský prales môže v skutočnosti prispievať k zhoršeniu klimatických zmien, varujú vedci

Prales sa ocitá čoraz bližšie ku kolapsu a k bodu, z ktorého už niet cesty späť. Nová štúdia však naznačuje, že situácia je omnoho horšia, ako sme si doteraz mysleli. Kvôli masívnemu odlesňovaniu čaká Amazonský prales biedna budúcnosť.

Amazonský prales už nestíha absorbovať uhlík

Ako informuje nová štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Forests and Global Change, s Amazonským pralesom to vyzerá horšie, ako sme sa doteraz nazdávali. Je to doteraz najkomplexnejšia vykonaná štúdia, ktorá sa okrem iného zaoberá aj tým, ako Amazonský prales vplýva na globálnu klímu. Vzhľadom na masívne odlesňovanie, vypaľovanie častí pralesa a ďalšiu ľudskú činnosť, Amazonský prales produkuje viac skleníkových plynov, ako stíhajú rastliny a pôda absorbovať, píše Science Alert.

To znamená, že prales prispieva k otepľovaniu atmosféry. Na rozdiel od iných štúdií, táto skúma celú Amazonskú nížinu. Sleduje, ako v nej prúdia skleníkové plyny, ako to vplýva na atmosféru a ako na tento kolobeh vplýva ľudská aktivita. Odlesňovanie veľkých častí pralesa výrazne ovplyvňuje jeho schopnosť absorbovať uhlík, vyjadril sa jeden z autorov štúdie, Kristofer Covey, pre National Geographic.

Veľkú časť skleníkových plynov tvorí oxid uhličitý a Amazonský prales v súčasnosti slúži ako nádrž, ktorej úlohou je uhlík absorbovať. Ak sa však situácia čím skôr nezmení k lepšiemu, do roku 2035 sa práve Amazonský prales stane obrovským zdrojom skleníkových plynov. Bude ich totiž viac vypúšťať, ako absorbovať.

Je najvyšší čas konať

Okrem toho, vedci sa obávajú, že ak bude naďalej pokračovať ilegálna ťažba dreva, prales čoskoro už nebude pralesom, ale zmení sa na omnoho suchší ekosystém. Oxid uhličitý však ani zďaleka nepredstavuje jediný problém. Vedcom robí vrásky na čele aj oxid dusný a metán, ktoré taktiež významne prispievajú k otepľovaniu atmosféry.

Vedci varujú, že Amazonský prales je obrovský a aj drobná zmena v absorpcii a produkcii skleníkových plynov môže mať na celkovú klímu katastrofálny dopad. Dlhodobé obdobie sucha znižuje schopnosť pralesa absorbovať oxid uhličitý a zvyšuje sa riziko vzniku požiaru. Náhodne vzniknuté, ale aj nelegálne založené požiare premieňajú zhorené rastlinstvo na sadze. Častice sadzí pohlcujú slnečné žiarenie, následkom čoho narastá teplota v atmosfére.

Aj odlesňovanie pre účely poľnohospodárstva a priemyslu spôsobuje, že sa mení schopnosť pralesa odrážať slnečné žiarenie. Vedci si uvedomujú, že k zmenám prispieva veľké množstvo faktorov, ktoré je náročné sledovať a zmeny, ktoré sa udejú v budúcnosti, nie je možné predpovedať s úplnou istotou. Z vykonaných analýz je však jasné, že je najvyšší čas konať, zabrániť zbytočnému odlesňovaniu a pokúsiť sa Amazonský prales zachrániť.